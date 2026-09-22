رابطة الأندية تعدل موعد مباراة بيراميدز والقناة في كأس الرابطة

تلقى نادي بيراميدز إخطارًا رسميًا من رابطة الأندية المصرية المحترفة، يفيد بتعديل موعد مباراة الفريق أمام القناة، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة المصرية «كأس عاصمة مصر».

وقررت رابطة الأندية تقديم موعد المباراة لمدة 24 ساعة، لتقام يوم 8 أكتوبر المقبل بدلًا من الموعد المحدد لها سابقًا.

ويواصل بيراميدز استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس الرابطة، في ظل ارتباط الفريق بعدد من الاستحقاقات المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة، على أن يسعى الجهاز الفني للاستفادة من المواجهة في تجهيز اللاعبين والاستمرار في المنافسة على اللقب.