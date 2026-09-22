مينا ماهر ينفي وجود أزمة في حراسة مرمى الزمالك

أكد مينا ماهر، أن الحديث عن وجود أزمة في حراسة مرمى الزمالك لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن من يتحدث عن وجود مشاكل بين حراس الفريق لا يتابع الكواليس وما يحدث داخل المباريات.

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وقال مينا ماهر إن محمد عواد ومحمد صبحي والمهدي سليمان، جميعهم يتمنون المشاركة ويحرصون في الوقت نفسه على دعم زملائهم وتمني الخير للفريق، مؤكدًا أن العلاقة بينهم لا تشهد أي أزمة.

وأوضح أن المهدي سليمان، رغم استبعاده من قائمة الزمالك في مباراتين، كان حاضرًا في المدرجات والمقصورة لدعم الفريق، وهو نفس الأمر الذي فعله محمد صبحي ومحمد عواد في مواقف سابقة، مشددًا على عدم وجود أي مشكلة بين حراس مرمى الزمالك.