خبيرة: أمن الطاقة قضية معقدة.. وتنويع مصادرها يحمي من الأزمات العالمية

أكدت الدكتورة منال متولي، خبيرة البترول والطاقة، إن أمن الطاقة وأمن الإمدادات أصبحا قضية معقدة للغاية في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن هذا فرض على جميع الدول اتباع نهج جديد تماماً لتأمين مصادرها وحماية بنيتها التحتية.

وأوضحت «متولي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، أن التطورات الجارية دفع العديد من الدول، ومنها المملكة المتحدة ودول أوروبا، إلى اتخاذ تدابير استباقية وتأمين مخزوناتها الاستراتيجية لضمان استقرار الإمدادات.

وأشارت خبيرة البترول والطاقة إلى أن المشهد الحالي يتطلب تنويع مصادر الطاقة وتأمين البنية التحتية لتفادي التداعيات الناجمة عن أزمات الإمدادات العالمية.