برلمانية: رسائل الرئيس السيسي بشأن السعودية تجسد حسم الموقف المصري وتؤكد أن الأمن العربي خط أحمر

أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم المملكة العربية السعودية والتأكيد على وقوف مصر بقوة دفاعًا عن أراضي الأشقاء في الخليج؛ تحمل رسائل سياسية واستراتيجية واضحة، مفادها أن أمن الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها تمثل ثوابت راسخة في السياسة المصرية لا تقبل المساومة أو التراجع.

جلسة طارئة لمجلس النواب

وقالت شاهين إن توجيه الرئيس السيسي بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لاتخاذ قرار بشأن الدفاع عن المملكة العربية السعودية حال طلب ذلك، يعكس التعامل الجاد مع متطلبات الأمن القومي العربي، ويؤكد أن المواقف المصرية تجاه القضايا المصيرية لا تقتصر على التضامن السياسي والدبلوماسي، بل تستند إلى استعداد مؤسسي تتحكم فيه أحكام الدستور وتقديرات المصلحة الوطنية.

وأضافت أن مصر تدرك- بحكم موقعها ودورها الإقليمي- أن أمن الخليج العربي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، وأن أي تهديد يستهدف المملكة العربية السعودية أو ينتقص من سيادتها لا يمكن النظر إليه باعتباره شأنًا منفصلًا عن استقرار المنطقة وتوازناتها الاستراتيجية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن العلاقات المصرية السعودية تمثل ركيزة محورية للعمل العربي المشترك، بعدما رسختها عقود من التعاون والتنسيق وتطابق المصالح في العديد من الملفات الإقليمية، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تفرض ضرورة تجاوز التحديات وتعزيز وحدة الصف العربي في مواجهة أي محاولات لزعزعة استقرار الدول أو المساس بمقدرات شعوبها.

صون أمن الأشقاء

ونوهت النائبة جيهان شاهين بأن قوة الموقف العربي تبدأ من وضوح الإرادة السياسية وتماسك العلاقات بين الدول الشقيقة، وأن الرسائل التي حملتها تصريحات الرئيس السيسي تعكس تمسك مصر بأمنها القومي، وحرصها على صون أمن الأشقاء، ودعم كل جهد يحفظ سيادة الدول العربية ويحول دون اتساع دائرة الصراعات في المنطقة.