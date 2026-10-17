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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشعب الجمهوري: أمن السعودية والخليج العربي ركيزة للأمن القومي العربي

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حسن رضوان

أكد حزب الشعب الجمهوري دعمه لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلنه خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية على التزام مصر تجاه أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، واستعدادها لاتخاذ ما يلزم لحماية أمن الأشقاء والدفاع عنهم، وفقًا للإجراءات الدستورية المنظمة لذلك، بما يعكس ثبات الموقف المصري تجاه قضايا الأمن القومي العربي.

وأضاف الحزب في بيان أن أمن السعودية ودول الخليج ليس ملفًا منفصلًا عن معادلات الأمن والاستقرار في المنطقة، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن الدول العربية ومصالح شعوبها ومن ثم، فإن أي تهديد لسيادة هذه الدول أو سلامة أراضيها يفرض مسؤولية مشتركة في مواجهة المخاطر وصون مقدرات المنطقة.

ويعكس الموقف المصري إدراكًا لطبيعة المرحلة الراهنة، وما تفرضه من ضرورة الانتقال بالتضامن العربي من مستوى المواقف السياسية إلى تنسيق فعّال يحمي المصالح المشتركة، ويحول دون استغلال التوترات الإقليمية لفرض معادلات تمس سيادة الدول أو تنتقص من حقها في الأمن والاستقرار.

وشدد الحزب على أهمية وقف الحرب واحتواء التصعيد، اتساقًا مع دعوة الرئيس إلى تجنيب المنطقة مزيدًا من المواجهات التي تهدد أمن شعوبها وتستنزف مقدراتها. فحماية الأمن العربي تقتضي الجمع بين الحزم في مواجهة التهديدات والتحرك السياسي المسؤول لاحتواء الصراع ومنع اتساع نطاقه.

وشدد حزب الشعب الجمهوري على أن وحدة الموقف العربي وتكامل الجهود تمثلان ضرورة استراتيجية في مواجهة التحديات الراهنة، وأن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي يظل جزءًا أصيلًا من منظومة الأمن القومي العربي. ويؤكد الحزب أن صون هذه المنظومة مسؤولية مشتركة تتطلب وضوحًا في المواقف، وتنسيقًا في التحركات، وتغليبًا للمصالح العربية العليا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري الأكاديمية العسكرية

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