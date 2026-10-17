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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لأول مرة.. ظهور بورشه Mission S و تكشف ملامح ‏السيارة الاختبارية ‏

بورشه Mission S
بورشه Mission S
كريم عاطف

كشفت شركة بورشه الألمانية عن نموذج اختباري جديد يحمل اسم Mission S، في خطوة تستهدف تقديم لمحة عن التوجه التصميمي المقبل للعلامة التجارية، وتعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية الفاخرة الأعلى من طراز 911.

ويأتي النموذج الجديد بورشه Mission S ضمن خطة لإعادة هيكلة أعمال الشركة التابعة لمجموعة فولكس فاجن، تركز على تعزيز الربحية من خلال التوجه نحو منتجات أكثر فخامة، حتى إذا تطلب ذلك تقليص حجم المبيعات الإجمالية، ووصفت بورشه السيارة بأنها نافذة على ملامح هويتها التصميمية المستقبلية، ومنصة لتطوير سيارة رياضية فائقة الأداء تحتل مكانة أعلى من طراز 911.

وتحافظ Mission S على السمات المعروفة لسيارات بورشه، لكنها تقدم معالجة أكثر جرأة لبعض التفاصيل الخارجية، ويظهر ذلك في فتحات جديدة بغطاء المحرك، وفتحة تهوية مدمجة في السقف، إلى جانب تصميم خلفي يدمج الجناح مع ألواح الهيكل بطريقة انسيابية، وتهدف هذه العناصر إلى الجمع بين الهوية الرياضية والتوجهات التصميمية التي قد تظهر في طرازات الشركة المقبلة.

وقال مايكل لايترز، رئيس مجلس إدارة بورشه، إن السيارة تقدم لمحة عن الأفكار والسمات التي ستشكل تصميمات العلامة التجارية خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أهمية احتفاظ سيارات الشركة بهويتها الواضحة التي يمكن التعرف عليها من النظرة الأولى.

ولم تكشف بورشه حتى الآن عن مواصفات الأداء أو الأسعار المتوقعة للنموذج، كما لم توضح موعد تحويل الأفكار التي يعرضها إلى سيارة إنتاجية، وتستخدم الشركات عادة النماذج الاختبارية لاستعراض توجهاتها المستقبلية وقياس اهتمام العملاء بالتصميمات والتقنيات المقترحة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه بورشه ضغوطا مالية وتشغيلية، بعدما تراجع هامش الربح التشغيلي إلى 1.1% في العام الماضي، مقابل 14.1% في عام 2024، وسط ارتفاع التكاليف والتعريفات الجمركية الأمريكية وتراجع المبيعات في الصين.

وخلال فعالية يوم أسواق المال التي عقدت في 7 أكتوبر، أعلنت الشركة خطة للنهوض تحت اسم Sportwagenschmiede '35، تستهدف تعزيز مكانتها في فئتي السيارات الرياضية الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي الفاخرة، وتتضمن الخطة هدفا طويل الأجل للوصول إلى هامش ربح تشغيلي يبلغ 15%، مع تحقيق نقطة التعادل عند مبيعات سنوية تبلغ 200 ألف سيارة أو أقل على المدى المتوسط، مقارنة ببيع 279,449 سيارة خلال عام 2025.

وتبدأ أسعار بورشه 911 الحالية من نحو 135,500 دولار لنسخة كاريرا الأساسية، وتتجاوز 203 آلاف دولار في بعض النسخ الأعلى تجهيزا، لكن هذه الأسعار لا تمثل مؤشرا مؤكدا على سعر Mission S حال دخولها مرحلة الإنتاج.

شركة بورشه الألمانية بورشه الألمانية بورشه Mission S فولكس فاجن بورشه Mission S

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لأول مرة.. ظهور بورشه Mission S و تكشف ملامح ‏السيارة الاختبارية ‏

بورشه Mission S
بورشه Mission S
بورشه Mission S

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