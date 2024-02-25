غناء الحيتان.. علماء يقتربون من حل اللغز المحيّر| شاهد

غناء الحيتان.. قال الدكتور أمجد محمد شعبان، باحث بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إنه وفقًا للأبحاث القديمة، فإن الأصوات التي تصدر عن الحيتان ، كانت في فصيلة تسمى الحيتان المسننة، حيث يدخل الهواء من خلال الأسنان إلى حجرة معينة ويصدر منها هذا الصوت.

علماء يقتربون من حل اللغز المحيّر

وأضاف “شعبان”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن هناك دراسة نشرت يوم 21 فبراير 2024 أُجريت على أنواع أخرى غير الحيتان المسننة، حيث قام العلماء بعمل تشريح لحجرة لديها تشبه حنجرة الإنسان ويوجد بها عضلات تشبه الأحبال الصوتية لدى الإنسان، وعند مرور الهواء عليها بسرعة معينة يصدر عنها هذه الأصوات.

وأوضح أن هدف هذه الدراسة هو تحليل صوت الحيتان من أجل حمايتها من الاصطدام بالمراكب.