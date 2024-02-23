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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

حل اللغز الغامص .. بحث يكشف كيف تغني الحيتان

صدى البلد

أثار بحث علمي الكثير من الجدل  ليفجر مفاجأة عن الأغاني التي ترددها الحيتان وذلك بصوت مرتفع  لتنتقل عبر المحيط، حيث أوضح الكثير من الأمور عن الآليات التي قد بقيت مختفية طويلًا وراء هذا اللغز.

ويقول الخبراء إن هذا الاكتشاف، وبالرغم أنه يعتمد على دراسة صغيرة إلا أنه لا يمكن أن يكون نهائيا، سيوجّه بعض الأبحاث المستقبلية وذلك حول كيفية تواصل الحيتان.

ووفقا لبحث لصحيفة مترو قد نشر بمجلة "نيتشر"، درس كوين إليمانز من جامعة جنوب الدنمارك وزملاؤه صناديق الصوت.

فعلى عكس البشر والثدييات الأخرى، لا تمتلك حيتان البالين أسنانا أو أحبالا صوتية، بل في المقابل تحتوي الصناديق الصوتية الخاصة بها وذلك على نسيج وذلك على شكل حرف "U" يسمح لها باستنشاق كميات هائلة من الهواء، بالإضافة إلى وسادة" كبيرة من الدهون والعضلات  تعد غير موجودة في بعض الأنواع الحيوانية الأخرى.

وقال الباحث إليمانز إن الحيتان قد تغني وذلك عن طريق دفع الأنسجة على وسادة الدهون والعضلات.

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