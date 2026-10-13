قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقة و30 ألفًا للمصروفات الدراسية
بالمعايير المصرية.. عصام عبد الفتاح: الزمالك يستحق ضربة جزاء أمام الأهلي
قصة إرادة لا تكسر.. فتاة تتحدى المستحيل بعد 21 عملية جراحية في 5 سنوات
ترامب يكشف لـCNN عن اتصال مع ولي العهد السعودي بعد هجمات الفصائل اليمنية
نسرين أمين عن مواصفات فتى أحلامها: محترم ومؤدب وابن ناس وأكون مبهورة بشخصيته
بيوتنا مفتوحة للأشقاء واللقمة هنقسمها.. مظاهرة حب من المصريين للسعوديين على «إكس»
التموين: كاري أون يطور المجمعات الاستهلاكية.. وتخفيض 25% على 30 سلعة أساسية
دعاء الفجر المستجاب لإزالة الهم والبلاء ومصاعب الحياة.. لا تحرم نفسك من أجره
بعد خسارة القمة.. عضو بمجلس إدارة الزمالك يطالب برحيل معتمد جمال
ماهر غريب: لو لجنة التحكيم منفذتش طلبات الزمالك هيكون فيه تصعيد
رغم حكم الإعدام.. رئيس الكونغو السابق يعلن تشكيل تحالف سياسي عسكري جديد
انحسار ملحوظ لمياه البحر في الإسكندرية.. وعلوم البحار يكشف السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نسرين أمين عن مواصفات فتى أحلامها: محترم ومؤدب وابن ناس وأكون مبهورة بشخصيته

نسرين أمين
نسرين أمين
شيماء جمال

كشفت الفنانة نسرين أمين عن مواصفات الرجل الذي يمكن أن ترتبط به، مؤكدة أنها تبحث عن شخصية محترمة ومؤدبة ومن عائلة طيبة، وأنها لا تقبل الزواج لمجرد الزواج، بل يجب أن تشعر بالإعجاب والانبهار بالشخص الذي تختاره، وقالت خلال حديثها عن تجاربها: «بحب أوي الراجل المحترم، محترم ومؤدب وابن ناس»، مشيرة إلى أنها لم تقابل حتى الآن شخصًا يثير إعجابها بالشكل الذي تتمناه.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّها خلال الفترة الماضية لم تقابل، بحسب وصفها، رجلًا يمتلك الشخصية التي تجعلها تتذكره وتنبهر به، موضحة أن هناك دائمًا شيئًا يفسد إعجابها بمن تقابلهم، وقالت: «مفيش حد مبهر كده اللي هو إيه ده؟ إيه الشخصية دي؟ وتفتكريه تاني»، مضيفة أن بعضهم قد يكون معجبًا بنفسه أكثر من اللازم، وهو ما يجعلها تشعر بأن الأفضل عدم الاستمرار.

وأكدت نسرين أمين أنها لا تبحث عن الزواج باعتباره هدفًا يجب تحقيقه بأي ثمن، قائلة: «لا لا، لازم أبقى مبهورة ومعجبة بيه»، معتبرة أن نجاحها واستقلالها نعمة كبيرة، لأنهما يمنحانها حرية الاختيار وعدم الاضطرار إلى التنازل عن متطلباتها من أجل الارتباط، وأضافت: «مفيش حاجة تجبره على إن أنا أتنازل عن أي حاجة قصاد إن أنا أتجوز»، معربة عن ثقتها في أنها ستلتقي بالشخص المناسب في المستقبل.

وتفاعلت مع مزاح لميس الحديدي بشأن انتظارها سماع خبر إعجابها بأحد الرجال، ووعدتها بأنها ستخبرها إذا حدث ذلك، قائلة: «وأنا.. لما أنبهر!» ثم مازحتها بأنها ستدعوها إلى حفل زفافها إذا وجدت الرجل الذي يثير إعجابها، في حين وعدتها لميس الحديدي بدورها بأنها ستخبرها إذا قابلت شخصًا مناسبًا.

وعلى صعيد أعمالها الفنية، كشفت نسرين أمين أنها تستعد حاليًا لمسلسل جديد من المقرر عرضه في شهر رمضان، تشارك فيه الفنانة غادة عبد الرازق، موضحة: «أنا إن شاء الله دلوقتي بنحضر لمسلسل في رمضان إن شاء الله مع الأستاذة غادة عبد الرازق»، وأشارت إلى أن العمل سيأتي إلى قناة النهار، وسط ترحيب لميس الحديدي التي وصفت غادة بأنها صديقتها المقربة.

وأشادت نسرين أمين بغادة عبد الرازق، مؤكدة أنها تراها من أهم الممثلات، كما أشارت إلى أن من أبرز صفاتها الشخصية «الجدعنة»، وقالت: «أنا أول مرة أشتغل معاها، وأول مرة أقابلها على الحقيقة كان من أسبوع»، لكنها أوضحت أن كثيرًا من أصدقائها سبق لهم العمل معها وكانوا يتحدثون عنها بمحبة كبيرة، وهو ما جعلها تسمع عنها الكثير قبل لقائها بها.

وردت نسرين أمين على ترحيب لميس الحديدي بها في البرنامج بالتأكيد على سعادتها باللقاء، قائلة: «ده أنا اللي مبسوطة وشرف ليا»، وأضافت مازحة أن وجودها في البرنامج دليل على نجاحها، قبل أن تشيد لميس الحديدي بنجاحها وبالإفيهات التي تقدمها في أعمالها الفنية.

نسرين أمين غادة عبد الرازق لميس الحديدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

رسالة هامة من الحكومة.. هل يحق للمالك طرد المستأجر بعد 7 سنوات؟

السفارة المصرية بالرياض

سفارة مصر لدى السعودية تصدر بيانا لأبناء الجالية بشأن رحلات الطيران

إمام عاشور

إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب

راندة المنشاوي

تجديد الإيجار أو تعديل القيمة.. وزيرة الإسكان تكشف بدائل إخلاء شقق الايجار القديم

وزير الاتصالات

إتاحة امتيازات Google Gemini لطلاب الجامعات في مصر مجانا لمدة عام

التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح في مخالفات البناء 2026.. سعر المتر ونسبة الخصم وفرص التقسيط

موعد تغير الساعة

موعد تغير الساعة وخطوات ضبط الهواتف

الخط الرابع

المتحف الكبير والهرم.. موعد افتتاح الخط الرابع للمترو وخريطة المحطات

ترشيحاتنا

الاهلي والزمالك

أضا ينتقد مخرج لقاء القمة: جانبه الصواب في بعض اللقطات

مباراة القمة

خبير تحكيم تركي: لا توجد ركلة جزاء للزمالك في لقطتي داري ومروان

مباراة القمة

ماهر غريب: لجنة الحكام مطالبة بتوضيح الأخطاء التحكيمية في مباراة القمة

بالصور

من السرحان للتشنجات.. علاج مختلف أنواع الصرع بالأكل| وهذه الأنظمة الغذائية الأنسب

الصرع
الصرع
الصرع

بعد سحبها من السوق مرتين.. النودلز تثير الجدل في بريطانيا

النودلز
النودلز
النودلز

فيديو

بكاء محمد منير

«عجّزت يا نجم».. حقيقة صادمة وراء بكاء محمد منير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد