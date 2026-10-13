نسرين أمين عن مواصفات فتى أحلامها: محترم ومؤدب وابن ناس وأكون مبهورة بشخصيته

كشفت الفنانة نسرين أمين عن مواصفات الرجل الذي يمكن أن ترتبط به، مؤكدة أنها تبحث عن شخصية محترمة ومؤدبة ومن عائلة طيبة، وأنها لا تقبل الزواج لمجرد الزواج، بل يجب أن تشعر بالإعجاب والانبهار بالشخص الذي تختاره، وقالت خلال حديثها عن تجاربها: «بحب أوي الراجل المحترم، محترم ومؤدب وابن ناس»، مشيرة إلى أنها لم تقابل حتى الآن شخصًا يثير إعجابها بالشكل الذي تتمناه.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّها خلال الفترة الماضية لم تقابل، بحسب وصفها، رجلًا يمتلك الشخصية التي تجعلها تتذكره وتنبهر به، موضحة أن هناك دائمًا شيئًا يفسد إعجابها بمن تقابلهم، وقالت: «مفيش حد مبهر كده اللي هو إيه ده؟ إيه الشخصية دي؟ وتفتكريه تاني»، مضيفة أن بعضهم قد يكون معجبًا بنفسه أكثر من اللازم، وهو ما يجعلها تشعر بأن الأفضل عدم الاستمرار.

وأكدت نسرين أمين أنها لا تبحث عن الزواج باعتباره هدفًا يجب تحقيقه بأي ثمن، قائلة: «لا لا، لازم أبقى مبهورة ومعجبة بيه»، معتبرة أن نجاحها واستقلالها نعمة كبيرة، لأنهما يمنحانها حرية الاختيار وعدم الاضطرار إلى التنازل عن متطلباتها من أجل الارتباط، وأضافت: «مفيش حاجة تجبره على إن أنا أتنازل عن أي حاجة قصاد إن أنا أتجوز»، معربة عن ثقتها في أنها ستلتقي بالشخص المناسب في المستقبل.

وتفاعلت مع مزاح لميس الحديدي بشأن انتظارها سماع خبر إعجابها بأحد الرجال، ووعدتها بأنها ستخبرها إذا حدث ذلك، قائلة: «وأنا.. لما أنبهر!» ثم مازحتها بأنها ستدعوها إلى حفل زفافها إذا وجدت الرجل الذي يثير إعجابها، في حين وعدتها لميس الحديدي بدورها بأنها ستخبرها إذا قابلت شخصًا مناسبًا.

وعلى صعيد أعمالها الفنية، كشفت نسرين أمين أنها تستعد حاليًا لمسلسل جديد من المقرر عرضه في شهر رمضان، تشارك فيه الفنانة غادة عبد الرازق، موضحة: «أنا إن شاء الله دلوقتي بنحضر لمسلسل في رمضان إن شاء الله مع الأستاذة غادة عبد الرازق»، وأشارت إلى أن العمل سيأتي إلى قناة النهار، وسط ترحيب لميس الحديدي التي وصفت غادة بأنها صديقتها المقربة.

وأشادت نسرين أمين بغادة عبد الرازق، مؤكدة أنها تراها من أهم الممثلات، كما أشارت إلى أن من أبرز صفاتها الشخصية «الجدعنة»، وقالت: «أنا أول مرة أشتغل معاها، وأول مرة أقابلها على الحقيقة كان من أسبوع»، لكنها أوضحت أن كثيرًا من أصدقائها سبق لهم العمل معها وكانوا يتحدثون عنها بمحبة كبيرة، وهو ما جعلها تسمع عنها الكثير قبل لقائها بها.

وردت نسرين أمين على ترحيب لميس الحديدي بها في البرنامج بالتأكيد على سعادتها باللقاء، قائلة: «ده أنا اللي مبسوطة وشرف ليا»، وأضافت مازحة أن وجودها في البرنامج دليل على نجاحها، قبل أن تشيد لميس الحديدي بنجاحها وبالإفيهات التي تقدمها في أعمالها الفنية.