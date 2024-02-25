رياح وشبورة| الأرصاد تكشف طقس اليوم.. وتُحذر المواطنين من هذا الأمر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن قيم درجات الحرارة ما زالت أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام ومستمرة على مدار هذا الأسبوع، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، لافتة إلى أن هناك امتدادا لمترفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس.



طقس اليوم الأحد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على المناطق الجنوبية خلال فترة النهار.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم هناك نشاط في حركة الرياح ولكن في مناطق محدودة من جنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، ومثير للرمال والأتربة في أقصى غرب البلاد في السلوم ومطروح، لافتة إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبه وجود ظاهرة الشبورة المائية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال فترة الليل، والذي قد يصل لـ 15 درجة مئوية، حيث تسود أجواء شديدة البرودة، خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.