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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مظاهرة في بيت لاهيا للمطالبة بإدخال المساعدات لشمال غزة|فيديو

صدى البلد

تظاهر العشرات مطالبين بإعادة فتح أحد المستشفيات الرئيسية في قطاع غزة الذي تم إغلاقه منذ سيطرة القوات الإسرائيلية عليه لفترة وجيزة في الأسابيع الأولى من الحرب على القطاع.

ورفع المتظاهرون أمام المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا لافتات تطالب بوقف الحرب والسماح بوصول المساعدات إلى شمال غزة.

 كما ضرب الأطفال على الأواني للتعبير عن نقص الطعام، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.
 

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صعوبة تقديم المساعدات الحيوية

واقتحمت القوات الإسرائيلية المستشفى الإندونيسي في أواخر نوفمبر وأغلق منذ ذلك الحين.

وتقول وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إن الأعمال العدائية المستمرة ورفض الجيش الإسرائيلي تسهيل عمليات تسليم المساعدات وانهيار النظام داخل غزة تجعل من الصعب بشكل متزايد تقديم المساعدات الحيوية إلى جزء كبير من القطاع الساحلي.
 

غزة قطاع غزة بيت لاهيا المستشفى الإندونيسي فضائية يورونيوز

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