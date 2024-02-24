عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3 ظواهر جوية تضرب مصر.. الأرصاد: الذروة الإثنين المُقبل

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن مصر تتأثر اليوم بوجود منخفض جوي يعمل على وجود فرص أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وبعض الأماكن من مدن القناة، ومتوقع أن تصل أمطار خفيفة إلى القاهرة الكبرى.
 

txt

ماذا يستفيد المواطن من صفقة رأس الحكمة؟ برلماني يجيب

txt

الأرصاد: العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة.. وطقس مائل للبرودة نهارا

 شبورة مائية كثيفة

ولفتت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت،  إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا ما يصاحبه وجود الشبورة المائية والتي تتكون على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية وسرعان  ما تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، منوهة بأن اليوم هناك نشاط نسبي في حركة الرياح، ومتوقع غدًا الأحد وجود شبورة مائية كثيفة.

 


وأوضحت أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة ويتوقع استمراره على مدار الـ 48 ساعة القادمة، حيث متوقع أن تصل ذروة الارتفاعات الإثنين المقبل، لتسجل العظمى 24 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من تخفيف الملابس خاصة خلال فترة الليل ، حيث يُفضل ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خصوصًا خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر والقيادة بهدوء تام ومتابعة مستمرة للنشرات الجوية.

الأرصاد الأرصاد الجوية امطار الشبورة المائية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

مصطفى يونس: هداف الزمالك هيروح الأهلي.. وطارق يحيى يرد: متعودين على الكباري

خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

دعاء ليلة النصف من شعبان مفاتيح الجنان.. أدركها بـ5 كلمات مع أذان المغرب

تحذير عاجل| ظهور العين الحمراء في الصور يشير لهذا المرض

أمطار وسحب تحجب الشمس.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يستقبل نظيره الإريتري بقصر الاتحادية

ماذا يستفيد المواطن من صفقة رأس الحكمة؟ برلماني يجيب

تفاصيل افتتاح المعامل العلمية البحثية بالمتحف القومي للحضارة المصرية |فيديو

الأرصاد: العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة.. وطقس مائل للبرودة نهارا

على مساحة 1200 فدان.. تفاصيل مشروع المدينة المتكاملة لمعالجة مخلفات القاهرة الكبرى

35 مليار دولار خلال شهرين|التفاصيل الكاملة لـ أضخم صفقة في تاريخ مصر

دولة أوروبية تقنن استهلاك الحشيش.. وهذه هي الشروط

إخماد النيران في مدينة أوديسا الأوكرانية بعد غارة جوية روسية|شاهد

ترشيحاتنا

مصرع عسكريين.. تحطم مروحية تابعة للحرس الوطني الأمريكي بـ ميسيسيبي

مليون صاروخ .. الداخلية تداهم مصنع ألعاب نارية بالفيوم

محكوم عليه بـ 109 سنوات.. ضبط خط البحيرة وبحوزته مخدرات وسلاح

أتمنى حلا للغز.. حسن المستكاوي يوجه رسالة لبيراميدز قبل مواجهة مازيمبي

مصدر أمني ينفي اختراق طيران عسكري إسرائيلي للمجال الجوي المصري

عملية نصب كبيرة.. عاطلان يجمعان من مواطنين 63 مليون جنيه بحيلة مغرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف 3 أقمار غير معروفة في نظامنا الشمسي.. تفاصيل

ليلى أحمد زاهر تستعرض أناقتها برفقة خطيبها هشام جمال| شاهد

ليس خيالا.. اختراع جديد للسفر عبر الزمن بهذه الطريقة

زوجة ماجد المصري تفاجئ متابعيها بإطلالة جريئة| شاهد

فيديو

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ