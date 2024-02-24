3 ظواهر جوية تضرب مصر.. الأرصاد: الذروة الإثنين المُقبل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن مصر تتأثر اليوم بوجود منخفض جوي يعمل على وجود فرص أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وبعض الأماكن من مدن القناة، ومتوقع أن تصل أمطار خفيفة إلى القاهرة الكبرى.



شبورة مائية كثيفة

ولفتت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا ما يصاحبه وجود الشبورة المائية والتي تتكون على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية وسرعان ما تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، منوهة بأن اليوم هناك نشاط نسبي في حركة الرياح، ومتوقع غدًا الأحد وجود شبورة مائية كثيفة.



وأوضحت أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة ويتوقع استمراره على مدار الـ 48 ساعة القادمة، حيث متوقع أن تصل ذروة الارتفاعات الإثنين المقبل، لتسجل العظمى 24 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من تخفيف الملابس خاصة خلال فترة الليل ، حيث يُفضل ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خصوصًا خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر والقيادة بهدوء تام ومتابعة مستمرة للنشرات الجوية.