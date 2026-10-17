نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الحربية للخريجين: حافظوا على التميز وطوّروا قدراتكم باستمرار

وجه اللواء أركان حرب شريف عبد الكريم العالم، نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الحربية، رسالة إلى خريجي الكلية الحربية، دعاهم خلالها إلى الحفاظ على المستوى الذي وصلوا إليه خلال فترة دراستهم وتدريبهم، ومواصلة تطوير قدراتهم العلمية والبدنية والذهنية، بما يساعدهم على أداء مهامهم العسكرية بكفاءة وتميز.

إعداد ضباط مؤهلين لتحمل المسؤولية

وأوضح العالم، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن تأهيل طلاب الكلية الحربية يستند إلى منظومة تدريبية متكاملة تشمل الجوانب العلمية والبدنية والرياضية والذهنية، بهدف إعداد ضباط مؤهلين لتحمل المسؤولية والقيام بواجباتهم داخل القوات المسلحة على أعلى مستوى من الكفاءة.

استمرار الخريجين في التعلم والتدريب

وشدد على أهمية استمرار الخريجين في التعلم والتدريب واكتساب الخبرات، وعدم الاكتفاء بما حققوه خلال سنوات الدراسة، مؤكدًا ضرورة السعي الدائم نحو التقدم والرقي والتميز، ومواصلة العمل على تنمية المهارات والقدرات التي يتطلبها العمل العسكري.

متابعة التطورات التي تشهدها الجيوش

وأشار إلى أن الكلية الحربية تحرص على مواكبة أحدث النظم العلمية المطبقة عالميًا، ومتابعة التطورات التي تشهدها الجيوش، بما ينعكس على أساليب إعداد الطلاب وتأهيلهم لتولي مسؤولياتهم عقب التخرج.

تطوير الذات ورفع الكفاءة

وشدد على أهمية التمسك بمستوى التأهيل الذي اكتسبه الخريجون، والعمل المستمر على تطوير الذات ورفع الكفاءة، بما يمكنهم من قيادة وحداتهم بكفاءة واقتدار، والارتقاء بمستوى الأداء في مختلف مواقع العمل بالقوات المسلحة.