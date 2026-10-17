قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برواتب 40 ألف جنيه.. فتح باب التقديم والاختبارات لوظائف مشروع محطة الضبعة
بث مباشر.. شاهد مباراة كيتارا والأهلي في كأس الكونفدرالية
الفاتيكان: خروج البابا ليو الرابع عشر من المستشفى عقب خضوعه لعملية جراحية
حكم جمع صلاة العصر مع الظهر قبل وقتها بسبب الحاجة.. دار الإفتاء تجيب
أخبار التكنولوجيا | ذكاء اصطناعي من OpenAI يسرق أموالا لإنجاز مهمته.. برمجية تجسس خبيثة تتسلل إلى هاتفك وحاسوبك بدون نقرة
بسبب الأوضاع الراهنة.. «إير إنديا» تعلق رحلاتها إلى جدة والرياض والدمام حتى 24 أكتوبر
الرئيس السيسي: مصر مش عقيمة.. وهناك من هو أفضل مني 100 مرة وقادر على تحمل المسئولية
النائب محمد أبو العينين: رسائل الرئيس السيسي بشأن أمن السعودية والخليج واضحة وحاسمة
وزير الخارجية ونظيره الجيبوتي يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وتأمين الملاحة بالبحر الأحمر
لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية
أحزاب سياسية: رسائل الرئيس السيسي بشأن أمن السعودية والخليج تؤكد جاهزية مصر لمساندة أشقائها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير استراتيجي: القوات المسلحة تتحمل مسؤولية تأمين الحدود المصرية وحماية الأمن القومي

القوات المسلحة
القوات المسلحة
رحمة سمير

قال العميد الدكتور طارق العكاري المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، إن القوات المسلحة تقوم على مدار تاريخها بدور رئيسي في حماية الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن مصر لديها نحو 1170 كيلومترًا من الحدود مع ليبيا، ومثلها تقريبًا أو أكثر قليلًا مع السودان وهو ما يفرض أعباء كبيرة على القوات المسلحة لتأمين هذه الحدود.

وأضاف العكاري، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن وجود دولة ذات سيادة قادرة على فرض سيطرتها على جميع محاورها الاستراتيجية أمر ضروري، موضحًا أن القوات المسلحة تتحمل منذ سنوات مسؤولية تأمين هذه الحدود إلى جانب حماية السواحل المصرية والمناطق المحاذية لها.

وأوضح أن حجم الجهد والتكلفة اللذين تتحملهما القوات المسلحة على مدار السنوات الماضية في تأمين الحدود والسواحل المصرية يعكسان حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مؤكدًا أن هذه المهام تتطلب استعدادًا مستمرًا وقدرات تمكنها من حماية الدولة ومواجهة التحديات الأمنية المحيطة بها.

وأشار المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري إلى تجربة المشير الراحل محمد حسين طنطاوي في تطبيق خطة الترشيد والإنفاق، لافتًا إلى أنه لم يسمع اعتراضات من أفراد القوات المسلحة تتعلق بانخفاض المرتبات خلال تلك الفترة، معتبرا أن مثل هذه المواقف تعكس طبيعة الالتزام داخل المؤسسة العسكرية ورؤية أفرادها لمسؤوليتهم تجاه الدولة، مشددًا على أن القوات المسلحة هي المؤسسة المعنية بحماية الدولة وتأمينها، وأن عقيدتها تقوم على الدفاع عنها وصون أمنها.

متخصص في الشأن الاستراتيجي القوات المسلحة تأمين الحدود المصرية حماية الأمن القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاتي وترامب

أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

الزواج

هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

مجلس النواب

رسوم الزواج والطلاق والمدارس والأندية.. تفاصيل تمويل صندوق دعم الأسرة المصرية

مرتبات أكتوبر 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 رسميًا للموظفين

ترامب

«65 % اسمه محمد».. ترامب يثير الجدل بمزحة عن المسلمين خلال خطاب انتخابي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

منتخب الشباب

موعد مباراة مصر والسعودية في كأس الخليج تحت 17 عامًا والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك يكتفي بخوض تمرينات في الجيم برواندا بسبب سوء الأحوال الجوية

الأهلي

الأهلي يطالب بركلة جزاء أمام كيتارا بعد سقوط طاهر محمد طاهر

أفشة

العارضة تحرم الأهلي من هدف مبكر أمام كيتارا بعد أسيست أفشة

بالصور

هل خدع إيلون ماسك العالم؟ حقيقة قدرات تسلا رودستر وقدرتها على الطيران

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

لوك لافت.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها في تركيا

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بعد إثارتها الجدل بجمالها.. سعر خرافي لفستان مايان السيد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد