خبير استراتيجي: القوات المسلحة تتحمل مسؤولية تأمين الحدود المصرية وحماية الأمن القومي

قال العميد الدكتور طارق العكاري المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري، إن القوات المسلحة تقوم على مدار تاريخها بدور رئيسي في حماية الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن مصر لديها نحو 1170 كيلومترًا من الحدود مع ليبيا، ومثلها تقريبًا أو أكثر قليلًا مع السودان وهو ما يفرض أعباء كبيرة على القوات المسلحة لتأمين هذه الحدود.

وأضاف العكاري، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن وجود دولة ذات سيادة قادرة على فرض سيطرتها على جميع محاورها الاستراتيجية أمر ضروري، موضحًا أن القوات المسلحة تتحمل منذ سنوات مسؤولية تأمين هذه الحدود إلى جانب حماية السواحل المصرية والمناطق المحاذية لها.

وأوضح أن حجم الجهد والتكلفة اللذين تتحملهما القوات المسلحة على مدار السنوات الماضية في تأمين الحدود والسواحل المصرية يعكسان حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها، مؤكدًا أن هذه المهام تتطلب استعدادًا مستمرًا وقدرات تمكنها من حماية الدولة ومواجهة التحديات الأمنية المحيطة بها.

وأشار المتخصص في الشأن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري إلى تجربة المشير الراحل محمد حسين طنطاوي في تطبيق خطة الترشيد والإنفاق، لافتًا إلى أنه لم يسمع اعتراضات من أفراد القوات المسلحة تتعلق بانخفاض المرتبات خلال تلك الفترة، معتبرا أن مثل هذه المواقف تعكس طبيعة الالتزام داخل المؤسسة العسكرية ورؤية أفرادها لمسؤوليتهم تجاه الدولة، مشددًا على أن القوات المسلحة هي المؤسسة المعنية بحماية الدولة وتأمينها، وأن عقيدتها تقوم على الدفاع عنها وصون أمنها.