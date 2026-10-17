مطار عدن يستأنف رحلاته بعد تعليق مؤقت إثر هجوم بطائرة مسيّرة

استأنف مطار عدن الدولي في اليمن تشغيل رحلاته الجوية، بعد تعليقها مؤقتًا على خلفية هجوم نُسب إلى الفصائل المسلحة، في تطور يعكس استمرار التحديات الأمنية التي تواجه حركة الطيران المدني في البلاد.

وجاء استئناف الرحلات عقب تعليق مؤقت للعمليات التشغيلية، في إجراء احترازي مرتبط بالتطورات الأمنية، وسط مخاوف من تأثير الهجمات على سلامة المسافرين وانتظام حركة الملاحة الجوية.

ويُعد مطار عدن الدولي أحد المنافذ الجوية الرئيسية في اليمن، إذ يؤدي دورًا مهمًا في نقل المسافرين وتسهيل حركة التنقل من البلاد وإليها، فضلًا عن أهميته في دعم الأنشطة الإنسانية والإغاثية، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تشهدها البلاد.

وأكدت إدارة أمن العاصمة عدن، في بيان الجمعة، سقوط صاروخين داخل حرم المطار، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية لم تسجل خسائر في الأرواح، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات الأمنية والتحقيق في ملابسات الحادث.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، سقط الصاروخان على مسافة تقارب 500 متر من طائرة كانت تستعد للإقلاع، ما استدعى إخلاء الطائرة من الركاب، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأشارت الوكالة إلى أن الهجوم يمثل ثاني استهداف للمطار خلال أقل من عشرة أيام.

ويأتي استهداف مطار عدن في وقت تشهد فيه اليمن تصعيدًا عسكريًا على عدة جبهات، وسط مخاوف من اتساع نطاق الهجمات لتشمل مزيدًا من المنشآت الحيوية، بما قد ينعكس على حركة النقل الجوي وأوضاع المدنيين.



ويثير تكرار استهداف المطارات مخاوف بشأن سلامة الطيران المدني، خصوصًا مع وجود رحلات تقل مسافرين ومرضى يحتاجون إلى السفر خارج البلاد لتلقي العلاج، فضلًا عن أهمية المطارات في تسهيل حركة المساعدات الإنسانية.