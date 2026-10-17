قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أهداف غير صحيحة وركلات جزاء مستحقة.. جهاد جريشة يكشف أخطاء الجولة التاسعة بدوري المحترفين
سلوك وحضور وتقييمات أسبوعية|قرار عاجل بشأن درجات أعمال السنة لطلاب 2 بكالوريا
موعد معاشات نوفمبر 2026.. حقيقة الزيادة وأماكن الصرف
نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الحربية للخريجين: حافظوا على التميز وطوّروا قدراتكم باستمرار
الرئيس السيسى: 2030 نهاية مدة رئاستى.. مرسي طلب 4 مليارات دولار من الجيش وسننفذ أي إجراء للدفاع عن أشقائنا في الخليج
الكلية الحربية تطور منظومتها التعليمية.. أحدث النظم العالمية لإعداد ضباط قادرين على القيادة بكفاءة
الجيش الإسرائيلي يعلّق على الاعتداء على دبلوماسيين أوروبيين قرب رام الله: تحرك القنصلية لم يُنسّق معنا
خبير علاقات دولية: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي
وزير العدل لأعضاء النيابة العامة الجدد: أنتم ضمير العدالة اليقظ ولديكم مسؤولية كبيرة
التصنيع الدفاعي والأمن السيبراني على رأس أولويات «الفنية العسكرية».. تخصصات جديدة لدعم الابتكار وحماية القدرات الرقمية
التحالف: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات استهدفت الرياض والمنطقتين الشرقية والجنوبية بالسعودية
هل يجوز للنساء دفن المرأة المسلمة؟.. دار الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محادثات غير مباشرة بين إيران وأمريكا من خلال وساطة قطر وعُمان.. تفاصيل

عراقجي
عراقجي
محمد على


قال النائب الإيراني يعقوب رضا زاده يوم السبت، إن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة مستمرة من خلال وساطة قطر وعُمان.

صرح رضا زاده، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، لوكالة أنباء ILNA بأن كلا الجانبين قدما شروطاً من خلال الوسطاء.

تابع"لقد قدمنا ​​مجموعة من الشروط، وقدم الجانب الآخر أيضاً مجموعة من الشروط. ونحن الآن ننتظر لنرى ما إذا كان الأمريكيون سيقبلون الشروط التي أعلناها"، هكذا قال.

وقال إن الاتصالات شملت قطر وعُمان، وأشرف عليها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. 

وأضاف أن القضايا المطروحة للنقاش تمت معالجتها بموافقة المجلس.

رفض رضا زاده التكهنات حول صراع وشيك جديد بين إيران والولايات المتحدة، قائلاً إن التوقعات القائمة على أسواق المراهنات والتقارير عن هجوم إيراني استباقي محتمل لا أساس لها من الصحة.

وقال إنه لا يتوقع حرباً أخرى قبل انتخابات الكونجرس في الولايات المتحدة والانتخابات في إسرائيل، مع إقراره بإمكانية استئناف القتال.

قال رضا زاده إن إيران لن تشن هجوماً استباقياً، لكنها سترد في حال تعرضها للهجوم. 

وادعى أن القدرات العسكرية والجوية والبحرية الإيرانية قد تحسنت بشكل ملحوظ مقارنة بالجولتين السابقتين من القتال.

وتأتي أحدث الاتصالات  في أعقاب تفاهم تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة في إسلام أباد في يونيو، بهدف إنهاء الأعمال العدائية وتمهيد الطريق للمفاوضات، بمشاركة باكستان وقطر في الوساطة.

كان من المتوقع أن يعقد الطرفان مزيداً من المحادثات بموجب التفاهم، لكن التوترات عادت للظهور لاحقاً وسط خلافات حول تنفيذه واستمرار النشاط العسكري في المنطقة.

كما حافظت قطر وسلطنة عمان على اتصالات دبلوماسية مع طهران وواشنطن في الوقت الذي يسعى فيه الفاعلون الإقليميون إلى منع تصعيد آخر بين الجانبين.

عراقجي والسعودية واليمن

 أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعم بلاده للتوصل إلى حل سياسي بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي في ​​اليمن.

 يسلط ذلك  الضوء على أهمية المسار الدبلوماسي في معالجة الأزمة اليمنية وخفض التوترات الإقليمية.

قال عراقجي خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن الإصرار على النهج العسكري وتجاهل الحلول السياسية لن يؤدي إلا إلى تعقيد الأمور أكثر، مشيراً إلى استعداد طهران لتقديم المساعدة اللازمة لبدء حوار بين المملكة العربية السعودية والحوثيين والتوصل إلى تسوية سياسية.

الحوار في مواجهة التصعيد العسكري
أكد وزير الخارجية الإيراني أن الأزمات الحالية في المنطقة لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية، داعياً إلى إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي لتجنب توسيع دائرة المواجهة.

يأتي الموقف الإيراني في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً في الهجمات المتبادلة، وسط مخاوف من أن تؤثر المواجهة على أمن الخليج والممرات البحرية الحيوية.

في المقابل، لم يتضمن الإعلان السعودي عن المكالمة الهاتفية تأكيد قبول الرياض للوساطة الإيرانية، حيث اقتصر على الإشارة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لمعالجتها.


 

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي النائب الإيراني يعقوب رضا زاده وساطة قطر وعُمان رضا زاده التكهنات باكستان وقطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

مرتبات أكتوبر 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 رسميًا للموظفين

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

ترامب

«65 % اسمه محمد».. ترامب يثير الجدل بمزحة عن المسلمين خلال خطاب انتخابي

منتخب الشباب

موعد مباراة مصر والسعودية في كأس الخليج تحت 17 عامًا والقناة الناقلة

ناصر منسي

من فرحة الهدف القاتل إلى عقوبة مغلظة.. كواليس أزمة ناصر منسي في الزمالك | القصة الكاملة

سليمان عيد

في ذكراه.. سر عدم قدرة أحمد السقا على دفن سليمان عيد

ترشيحاتنا

لياقة المصريين

تفاصيل مبادرة «تنشيط الرياضة بالشوارع والميادين" ببني سويف

الأهلي

ماذا يريد الأهلي من رحلة أوغندا بخلاف بطاقة التأهل؟

محمود ممدوح

الحقيقة الكاملة في صفقة محمود ممدوح.. لماذا لم يتحرك الأهلي لضم هداف الدوري حتى الآن؟

بالصور

لأول مرة.. ظهور بورشه Mission S و تكشف ملامح ‏السيارة الاختبارية ‏

بورشه Mission S
بورشه Mission S
بورشه Mission S

هل خدع إيلون ماسك العالم؟ حقيقة قدرات تسلا رودستر وقدرتها على الطيران

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

لوك لافت.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها في تركيا

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد