محادثات غير مباشرة بين إيران وأمريكا من خلال وساطة قطر وعُمان.. تفاصيل



قال النائب الإيراني يعقوب رضا زاده يوم السبت، إن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة مستمرة من خلال وساطة قطر وعُمان.

صرح رضا زاده، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، لوكالة أنباء ILNA بأن كلا الجانبين قدما شروطاً من خلال الوسطاء.

تابع"لقد قدمنا ​​مجموعة من الشروط، وقدم الجانب الآخر أيضاً مجموعة من الشروط. ونحن الآن ننتظر لنرى ما إذا كان الأمريكيون سيقبلون الشروط التي أعلناها"، هكذا قال.

وقال إن الاتصالات شملت قطر وعُمان، وأشرف عليها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وأضاف أن القضايا المطروحة للنقاش تمت معالجتها بموافقة المجلس.

رفض رضا زاده التكهنات حول صراع وشيك جديد بين إيران والولايات المتحدة، قائلاً إن التوقعات القائمة على أسواق المراهنات والتقارير عن هجوم إيراني استباقي محتمل لا أساس لها من الصحة.

وقال إنه لا يتوقع حرباً أخرى قبل انتخابات الكونجرس في الولايات المتحدة والانتخابات في إسرائيل، مع إقراره بإمكانية استئناف القتال.

قال رضا زاده إن إيران لن تشن هجوماً استباقياً، لكنها سترد في حال تعرضها للهجوم.

وادعى أن القدرات العسكرية والجوية والبحرية الإيرانية قد تحسنت بشكل ملحوظ مقارنة بالجولتين السابقتين من القتال.

وتأتي أحدث الاتصالات في أعقاب تفاهم تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة في إسلام أباد في يونيو، بهدف إنهاء الأعمال العدائية وتمهيد الطريق للمفاوضات، بمشاركة باكستان وقطر في الوساطة.

كان من المتوقع أن يعقد الطرفان مزيداً من المحادثات بموجب التفاهم، لكن التوترات عادت للظهور لاحقاً وسط خلافات حول تنفيذه واستمرار النشاط العسكري في المنطقة.

كما حافظت قطر وسلطنة عمان على اتصالات دبلوماسية مع طهران وواشنطن في الوقت الذي يسعى فيه الفاعلون الإقليميون إلى منع تصعيد آخر بين الجانبين.

عراقجي والسعودية واليمن

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعم بلاده للتوصل إلى حل سياسي بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي في ​​اليمن.

يسلط ذلك الضوء على أهمية المسار الدبلوماسي في معالجة الأزمة اليمنية وخفض التوترات الإقليمية.

قال عراقجي خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن الإصرار على النهج العسكري وتجاهل الحلول السياسية لن يؤدي إلا إلى تعقيد الأمور أكثر، مشيراً إلى استعداد طهران لتقديم المساعدة اللازمة لبدء حوار بين المملكة العربية السعودية والحوثيين والتوصل إلى تسوية سياسية.

الحوار في مواجهة التصعيد العسكري

أكد وزير الخارجية الإيراني أن الأزمات الحالية في المنطقة لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية، داعياً إلى إعطاء الأولوية للمسار الدبلوماسي لتجنب توسيع دائرة المواجهة.

يأتي الموقف الإيراني في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً في الهجمات المتبادلة، وسط مخاوف من أن تؤثر المواجهة على أمن الخليج والممرات البحرية الحيوية.

في المقابل، لم يتضمن الإعلان السعودي عن المكالمة الهاتفية تأكيد قبول الرياض للوساطة الإيرانية، حيث اقتصر على الإشارة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لمعالجتها.



