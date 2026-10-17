مدرجة في البورصة الأمريكية| وزيرة الصناعة الكندية: ندرس تأميم شركة ستيلكو للصلب

قالت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي، إن كندا تدرس كل الخيارات المتاحة بموجب "قانون الاستثمار في كندا" للنظر في تأميم شركة "ستيلكو" المصنعة للصلب، والمملوكة لشركة "كليفلاند كليفس" المدرجة في البورصة الأمريكية.

وقالت جولي - في تصريح صحفي - "نرى أن هناك انتهاكات متعددة للالتزامات من جانب شركة كليفلاند كليفس، وتتيح المادة 40 من قانون الاستثمار في كندا، خيارات، عبر مسار قضائي؛ لضمان امتثال الشركة للالتزامات التي تعهدت بها".

وتأتي هذه التصريحات، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن مستقبل صناعة الصلب الكندية؛ بعد تقارير عن تقليص بعض الأنشطة التشغيلية، وخطط إعادة الهيكلة داخل الشركة.

ويرى مراقبون أن أي خطوة محتملة نحو التأميم؛ ستعكس تشددا أكبر من جانب أوتاوا في التعامل مع المستثمرين الأجانب الذين لا يلتزمون بالتعهدات المقدمة عند إتمام صفقات الاستحواذ على الشركات الكندية.