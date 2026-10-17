قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسى: 2030 نهاية مدة رئاستى.. مرسي طلب 4 مليارات دولار من الجيش وسننفذ أي إجراء للدفاع عن أشقائنا في الخليج
الكلية الحربية تطور منظومتها التعليمية.. أحدث النظم العالمية لإعداد ضباط قادرين على القيادة بكفاءة
الجيش الإسرائيلي يعلّق على الاعتداء على دبلوماسيين أوروبيين قرب رام الله: تحرك القنصلية لم يُنسّق معنا
خبير علاقات دولية: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي
وزير العدل لأعضاء النيابة العامة الجدد: أنتم ضمير العدالة اليقظ ولديكم مسؤولية كبيرة
التصنيع الدفاعي والأمن السيبراني على رأس أولويات «الفنية العسكرية».. تخصصات جديدة لدعم الابتكار وحماية القدرات الرقمية
التحالف: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات استهدفت الرياض والمنطقتين الشرقية والجنوبية بالسعودية
هل يجوز للنساء دفن المرأة المسلمة؟.. دار الإفتاء توضح
ضمانات موثوقة لوقف الهجمات.. شروط إيرانية جديدة لاستئناف المفاوضات مع أمريكا
إحالة المتهم باغتصاب فتاة بورسعيد ذات الإعاقة العقلية إلى المفتي
سعر اليورو والدولار والعملات الأجنبية الآن
الفنية العسكرية تواكب التطور التكنولوجي.. 7 برامج دراسية و32 تخصصًا هندسيًا لتأهيل كوادر القوات المسلحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد 4 فلسطينيين في قصف وحشي من قبل قوات الاحتلال على غزة

شهداء وجوع في غزة
شهداء وجوع في غزة
محمد على

في استمرار للقتل والإبادة، استشهد 4 فلسطينيين، اليوم السبت جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ووفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر طبي في القطاع، فقد ارتقى مواطنا واستشهد وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية على مواصي رفح جنوب قطاع غزة.

كما أفادت مصادر طبية بوصول شهيد وعدد من المصابين بعضها خطيرة بعد قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع البركة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

في سياق متصل، استشهد مواطنان وأُصيب آخرون، صباح اليوم، إثر قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

ونقلا عن مصادر طبية، استشهد شابان، لم تعرف هويتهما بعد، وأصيب عدد آخر، في قصف شنته طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال منطقة المشاهرة في حي التفاح.

كانت مصادر طبية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,469 شهيدا، و175,492 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت المصادر إلى أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 6 شهداء، و43 إصابة، منوهة بأن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,511، والإصابات إلى 5,375، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 838، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وفي الضفة الغربية، أصيب، مساء اليوم، شاب برصاص مستوطنين في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الإسعاف نقلت شابا غلى المستضفى؛ لإصابته برصاص حي في القدم، عقب استهدافه من قبل مستوطنين شرق بلدة عقربا، خلال قطفه ثمار الزيتون.

كما أصيب مواطنان جراء اعتداء مستوطنين عليهما في بلدة دير دبوان شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا المزارعين في منطقة أبو شريف بالبلدة، أثناء قطفهم ثمار الزيتون، واعتدوا على اثنين منهم بالضرب؛ ما أدى لإصابتهما بجروح مختلفة.

الاحتلال قطاع غزة للقتل غزة شهيدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

مرتبات أكتوبر 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 رسميًا للموظفين

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

المستشار هشام بدوي

رئيس النواب يصل مقر المجلس بعد حديث السيسي عن تفويض مساندة السعودية

ترامب

«65 % اسمه محمد».. ترامب يثير الجدل بمزحة عن المسلمين خلال خطاب انتخابي

منتخب الشباب

موعد مباراة مصر والسعودية في كأس الخليج تحت 17 عامًا والقناة الناقلة

ناصر منسي

من فرحة الهدف القاتل إلى عقوبة مغلظة.. كواليس أزمة ناصر منسي في الزمالك | القصة الكاملة

برج الحوت

برج الحوت حظك اليوم السبت 17 أكتوبر 2026.. ليس عليك إسعاد الجميع

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد يبدي استياءه من مستوى النظافة بمساكن الحرية الكبيرة والصغيرة وطريق ستالينجراد بحي المناخ

محافظ بورسعيد يستدعي مسؤول شركة النظافة ويوجه إنذارًا شديد اللهجة لها

ضبط سولار بمطروح

ضبط 8 أطنان سولار ومواد بتروكيماوية و125 عبوة مجهولة المصدر في مطروح

وكيل صحة الغربية

«صحة الغربية» ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات مولد السيد أحمد البدوي

بالصور

لأول مرة.. ظهور بورشه Mission S و تكشف ملامح ‏السيارة الاختبارية ‏

بورشه Mission S
بورشه Mission S
بورشه Mission S

هل خدع إيلون ماسك العالم؟ حقيقة قدرات تسلا رودستر وقدرتها على الطيران

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

لوك لافت.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها في تركيا

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

فيديو

اول سيارة من الذهب

أول سيارة مصممة من الذهب وغبار القمر

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد