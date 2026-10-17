استشهاد 4 فلسطينيين في قصف وحشي من قبل قوات الاحتلال على غزة

في استمرار للقتل والإبادة، استشهد 4 فلسطينيين، اليوم السبت جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ووفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر طبي في القطاع، فقد ارتقى مواطنا واستشهد وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية على مواصي رفح جنوب قطاع غزة.

كما أفادت مصادر طبية بوصول شهيد وعدد من المصابين بعضها خطيرة بعد قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع البركة جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

في سياق متصل، استشهد مواطنان وأُصيب آخرون، صباح اليوم، إثر قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

ونقلا عن مصادر طبية، استشهد شابان، لم تعرف هويتهما بعد، وأصيب عدد آخر، في قصف شنته طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال منطقة المشاهرة في حي التفاح.

كانت مصادر طبية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,469 شهيدا، و175,492 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت المصادر إلى أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 6 شهداء، و43 إصابة، منوهة بأن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,511، والإصابات إلى 5,375، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 838، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وفي الضفة الغربية، أصيب، مساء اليوم، شاب برصاص مستوطنين في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الإسعاف نقلت شابا غلى المستضفى؛ لإصابته برصاص حي في القدم، عقب استهدافه من قبل مستوطنين شرق بلدة عقربا، خلال قطفه ثمار الزيتون.

كما أصيب مواطنان جراء اعتداء مستوطنين عليهما في بلدة دير دبوان شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا المزارعين في منطقة أبو شريف بالبلدة، أثناء قطفهم ثمار الزيتون، واعتدوا على اثنين منهم بالضرب؛ ما أدى لإصابتهما بجروح مختلفة.