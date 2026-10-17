عراقجي: إيران مستعدة لفتح هرمز خلال7 أيام بشروطنا.. والكرة في ملعب أمريكا

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران مستعدة لعودة الأمور إلى طبيعتعا عبر مضيق هرمز في غضون سبعة أيام إذا تم استيفاء الشروط اللازمة، مؤكداً أن الخيار يعود للولايات المتحدة.

وفي كلمته أمام الدورة الثانية والخمسين

لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في بغداد في 17 أكتوبر، قال عراقجي إن إيران نقلت خطة محددة مدتها سبعة أيام عبر قطر.



وأضاف :" التزمت إيران التزاماً راسخاً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والدبلوماسية. وعلى مدى العامين الماضيين، واصلنا مساعينا الدبلوماسية. أما الولايات المتحدة، فقد اختارت مساراً معاكساً تماماً: العدوان والتهديدات والاغتيالات والحرب الاقتصادية، في استهتار صارخ بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقد استشهد نحو خمسة آلاف شخص، بينهم مئات النساء والأطفال. واغتالت الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي المرشد الأعلى الإيراني وعدداً من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، في انتهاك جسيم للقانون الدولي. ومقتل أكثر من 160 طالباً ومعلماً في ميناب، والهجوم بالقنابل العنقودية على ملعب لامرد، وتفجير محطة تحلية مياه في قشم، والهجوم على حفل زفاف في كوهستاك، سيريك، ليست سوى بعض الأمثلة الموثقة. ولا يمكن للولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي تبرير هذه الجرائم بعكس أدوار الضحية والمعتدي. أشكر الدول الأعضاء التي أعربت عن تضامنها مع الشعب الإيراني في هذه الأوقات العصيبة، وأدعو المنظمة ككل إلى الوقوف بحزم ضد الهجمات على سيادة وسلامة أراضي عضوها المؤسس".

وتابع:"دافعت إيران عن شعبها وسيادتها ومصالحها المشروعة، وستواصل القيام بذلك بكل الوسائل. لم نهاجم جيراننا قط، لكننا هاجمنا ودمرنا القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية، والتي تقع للأسف في جوارنا. ولكن لا يوجد تناقض بين الدفاع عن حقوقنا والسعي إلى السلام. نحن ندرك ثمن الحرب، ولهذا السبب تحديدًا نُقدّر السلام".

وقال:"لا تطالب إيران بمعاملة خاصة، بل بتطبيق الحقوق والمسئوليات بالتساوي على الجميع. ولن يُحسم هذا الأمر في ساحة المعركة، فالسلام لا يُبنى بالتهديد بالإبادة".

وتابع:"تلتزم إيران بضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي للطاقة والتجارة للعديد من الدول الأعضاء.

كان المضيق مفتوحاً حتى 28 فبراير 2026. إن انعدام الأمن وتعطيل الملاحة البحرية منذ ذلك الحين هما نتيجة مباشرة للأعمال العدوانية التي قامت بها الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي، وللحصار والإجراءات القسرية التي فرضتها الولايات المتحدة. لا يمكن استعادة الأمن بتكرار نفس الأساليب. لا يمكن قصف دولة، والتهديد بإبادتها، وفرض حصار عليها، ثم توقع شيئ آخر".



وفي اجتماع على هامش الدورة السنوية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في بغداد اليوم السبت، ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره التركي هاكان فيدان العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية، ولا سيما الوضع في فلسطين واستمرار الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وفي إشارة إلى موضوع الاجتماع "الحوار والتضامن"، شدد عراقجي على ضرورة أن تعطي الدول الإسلامية الأولوية للقضية الفلسطينية وأن تتخذ خطوات عملية لوقف جرائم النظام الإسرائيلي ضد الفلسطينيين والمساعدة في تحقيق حقهم في تقرير المصير.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية.

ناقش عراقجي وفيدان كذلك سبل استخدام قدرات منظمة التعاون الإسلامي لمعالجة التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، بما في ذلك الإسلاموفوبيا.