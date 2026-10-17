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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس العراقي يؤكد أهمية اعتماد الحوار سبيلا لمعالجة القضايا العالقة

الرئيس العراقي
الرئيس العراقي
أ ش أ

أكد الرئيس العراقي نزار آميدي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والاستقرار واعتماد الحوار والتفاهم سبيلا لمعالجة القضايا العالقة؛ بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت الرئاسة العراقية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الرئيس نزار استقبل اليوم "الأحد" في قصر بغداد، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تشهدها المنطقة.

وأشار الرئيس نزار إلى أهمية إدامة التشاور والتنسيق المشترك، وتكثيف الجهود الرامية إلى دعم السلام والاستقرار.

وأكد الرئيس العراقي أن انعقاد الدورة الـ 52 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تحتضنها بغداد، يمثل محطةً مهمةً لتعزيز العمل المشترك، وأن الظروف التي تمر بها المنطقة، وما تشهده من تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، تمنح المؤتمر أهمية استثنائية، بوصفه فرصةً لبحث تداعيات تلك التحولات وتوحيد الجهود للتعامل معها، بما يحفظ مصالح دول المنطقة وشعوبها ويحول دون اتساع رقعة التوتر والأزمات.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات مع العراق إلى مستويات أوسع، مشيرا إلى أهمية تفعيل دور منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة التحديات التي تتعرض لها الدول الأعضاء، وترسيخ مبادئ التضامن والتكامل بينها.

د الرئيس العراقي ترسيخ السلام الاستقرار في المنطقة

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