قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يزور جناح سيدات حلايب وشلاتين بمعرض «تراثنا 2026»
انفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم أثناء العبور
الكونفدرالية الإفريقية.. كيتارا الأوغندي يباغت الأهلي بهدف مفاجئ
أبو العينين: مصر سند أشقائها.. ورسائل الرئيس السيسي بشأن أمن السعودية والخليج واضحة وحاسمة
تشكيل منتخب مصر للناشئين أمام السعودية في كأس الخليج تحت 17 عامًا
كواليس أزمة ناصر منسي مع معتمد جمال
برواتب 40 ألف جنيه.. فتح باب التقديم والاختبارات لوظائف مشروع محطة الضبعة
بث مباشر.. شاهد مباراة كيتارا والأهلي في كأس الكونفدرالية
الفاتيكان: خروج البابا ليو الرابع عشر من المستشفى عقب خضوعه لعملية جراحية
حكم جمع صلاة العصر مع الظهر قبل وقتها بسبب الحاجة.. دار الإفتاء تجيب
أخبار التكنولوجيا | ذكاء اصطناعي من OpenAI يسرق أموالا لإنجاز مهمته.. برمجية تجسس خبيثة تتسلل إلى هاتفك وحاسوبك بدون نقرة
بسبب الأوضاع الراهنة.. «إير إنديا» تعلق رحلاتها إلى جدة والرياض والدمام حتى 24 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم أثناء العبور

انفجار ناقلة
انفجار ناقلة
القسم الخارجي

أفادت تقارير إخبارية، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني، بوقوع انفجار في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، في تطور يسلط الضوء مجددًا على المخاطر الأمنية التي تواجه حركة الملاحة البحرية في أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.

ووفقًا للخبر الذي نشرته صحيفة «البلاد» السعودية، فإن الناقلة تعرضت للانفجار خلال محاولة عبور المضيق، إلا أن المعلومات المتاحة في التقرير الأولي لا تتضمن تفاصيل كافية بشأن اسم السفينة أو جنسيتها أو حجم الأضرار التي لحقت بها، كما لم تتضح بعد ملابسات الحادث بصورة مستقلة.

ويكتسب الحادث أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، ويُعد منفذًا رئيسيًا لصادرات النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق العالمية. 

لذلك، فإن أي اضطراب أمني في الممر قد ينعكس على حركة ناقلات الطاقة وتكاليف التأمين والشحن البحري، فضلًا عن تأثيراته المحتملة على أسواق النفط.

وتتوقف تقديرات التداعيات الاقتصادية للحادث على مدى الأضرار التي لحقت بالناقلة، وما إذا كانت الواقعة ستؤثر على انتظام حركة السفن أو تستدعي إجراءات أمنية إضافية لتأمين العبور.

كما أن تحديد طبيعة الانفجار ومصدر اللغم، إن تأكد وجوده، يتطلب معلومات فنية وتحقيقات موثوقة.

مضيق هرمز انفجار ناقلة انفجار لغم ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

الزواج

هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

مجلس النواب

رسوم الزواج والطلاق والمدارس والأندية.. تفاصيل تمويل صندوق دعم الأسرة المصرية

مرتبات أكتوبر 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2026 رسميًا للموظفين

ترامب

«65 % اسمه محمد».. ترامب يثير الجدل بمزحة عن المسلمين خلال خطاب انتخابي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

لتولي المناصب القيادية.. الرئيس السيسي يُعفي هؤلاء من شرط التدريب بالأكاديمية العسكرية

منتخب الشباب

موعد مباراة مصر والسعودية في كأس الخليج تحت 17 عامًا والقناة الناقلة

ناصر منسي

من فرحة الهدف القاتل إلى عقوبة مغلظة.. كواليس أزمة ناصر منسي في الزمالك | القصة الكاملة

ترشيحاتنا

النائب محمود طاهر

إسكان النواب: تأهيل الكوادر الشابة استثمار حقيقي في مستقبل مصر وبناء قيادات قادرة على المسئولية

الرئيس السيسي

محمد شلبي: رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تؤكد أهمية تأهيل قيادات المستقبل

النائبة سجى عمرو هندي

برلمانية: رسائل الرئيس السيسي بشأن إعداد القيادات تعكس رؤية الدولة لبناء الإنسان

بالصور

هل خدع إيلون ماسك العالم؟ حقيقة قدرات تسلا رودستر وقدرتها على الطيران

تسلا رودستر
تسلا رودستر
تسلا رودستر

لوك لافت.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها في تركيا

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بعد إثارتها الجدل بجمالها.. سعر خرافي لفستان مايان السيد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

الأسود يسيطر على الجونة

الأسود يسيطر على الجونة.. نجمات يخطـ ـفن الأنظار بإطلالات لافتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد