انفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم أثناء العبور

أفادت تقارير إخبارية، نقلًا عن الحرس الثوري الإيراني، بوقوع انفجار في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، في تطور يسلط الضوء مجددًا على المخاطر الأمنية التي تواجه حركة الملاحة البحرية في أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.

ووفقًا للخبر الذي نشرته صحيفة «البلاد» السعودية، فإن الناقلة تعرضت للانفجار خلال محاولة عبور المضيق، إلا أن المعلومات المتاحة في التقرير الأولي لا تتضمن تفاصيل كافية بشأن اسم السفينة أو جنسيتها أو حجم الأضرار التي لحقت بها، كما لم تتضح بعد ملابسات الحادث بصورة مستقلة.

ويكتسب الحادث أهمية خاصة بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، ويُعد منفذًا رئيسيًا لصادرات النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق العالمية.

لذلك، فإن أي اضطراب أمني في الممر قد ينعكس على حركة ناقلات الطاقة وتكاليف التأمين والشحن البحري، فضلًا عن تأثيراته المحتملة على أسواق النفط.

وتتوقف تقديرات التداعيات الاقتصادية للحادث على مدى الأضرار التي لحقت بالناقلة، وما إذا كانت الواقعة ستؤثر على انتظام حركة السفن أو تستدعي إجراءات أمنية إضافية لتأمين العبور.

كما أن تحديد طبيعة الانفجار ومصدر اللغم، إن تأكد وجوده، يتطلب معلومات فنية وتحقيقات موثوقة.