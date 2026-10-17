وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجيبوتي سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

أكد د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، حرص مصر على مواصلة تطوير التعاون المشترك مع جيبوتي في مختلف المجالات، لا سيما القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، وتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والموانئ واللوجستيات والطاقة، والبناء على مخرجات الدورة الأولى لمجلس الأعمال "المصري-الجيبوتي" المشترك وتوسيع مشاركة الشركات المصرية في المشروعات التنموية بجيبوتي، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم /السبت، وعبدالقادر حسين عمر، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة بالعاصمة العراقية بغداد.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي، مشيرا الى أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والسودان والبحر الأحمر .

وأكد الوزير عبدالعاطي في هذا الإطار أهمية الحفاظ على أمن البحر الأحمر وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامتها، واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وضرورة تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر باعتبارها المعنية بحوكمة أمنة.

