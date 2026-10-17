الرئيس العراقي يشدد على أهمية استقرار لبنان وبسط سيادة الدولة وحصر السلاح بيدها

شدد الرئيس العراقي نزار آميدي على أهمية استقرار لبنان وتعزيز مؤسسات الدولة وبسط سيادتها وحصر السلاح بيدها، مؤكداً أن لبنان بلد غني بطاقاته البشرية وكفاءاته، وأن أبواب العراق مفتوحة أمام رجال الأعمال والشركات اللبنانية للاستثمار.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى يوسف رجي، على هامش اجتماعات الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في بغداد.

وأكد آميدي أن العراق ماضٍ في طريق التعافي السياسي والاقتصادي، مشدداً على أن استقراره يشكل شرطاً أساسياً لأمن المنطقة، فيما بحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

من جهته، شكر الوزير رجي العراق على دعمه الدائم للبنان، ولا سيما في مجال إمداده بالوقود، مؤكداً دعم لبنان لجهود الدولة العراقية في حصر السلاح بيدها، وتعزيز سيادتها، ومواصلة الإصلاح ومكافحة الفساد. وشدد على أن استقرار العراق يشكل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.

وفي ختام اللقاء، بحث الجانبان آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولا سيما في قطاع النفط، وإمكانية إعادة تفعيل خط أنابيب النفط العراقي الممتد من كركوك عبر بانياس إلى طرابلس، لما يوفره من فرص للتكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون بين لبنان والعراق.