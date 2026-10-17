الدفاع الروسية: السيطرة على 4 بلدات في خاركوف وزابوروجيه ودنيبروبتروفسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، السيطرة على بلدتي بالاماريفكا وكوفاليفكا في مقاطعة خاركوف، ومالوكاتيرينيفكا في مقاطعة زابوروجيه، وفيليكوميخايلوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية أكملت القضاء على قوات نظام كييف المحاصرة في الجزء الشمالي الشرقي من مقاطعة خاركوف، وتقوم بتنفيذ إجراءات لتحديد وتدمير المجموعات المتفرقة والمعزولة من القوات المسلحة الأوكرانية، موضحة أن خسائر قوات كييف بلغت أكثر من 160 عسكريا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين و5 مركبات و3 محطات حرب إلكترونية، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي دمّرت وأسقطت 654 مسيرة أوكرانية وقذيفة “هيمارس”.

وأضافت أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية تمكّنت من السيطرة على بلدة مالوكاتيرينيفكا في مقاطعة زابوروجيه، كما سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية على بلدة فيليكوميخايلوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وكذلك سيطرة قوات مجموعة "الغرب" الروسية على بلدتي بالاماريفكا وكوفاليفكا في مقاطعة خاركوف.

وأوضحت الوزارة أن اشتباكات تشارك فيها وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية تدور بالقرب من بلدات أندرييفكا في مقاطعة خاركوف، ولوزوف وكاربوفكا وروبتسي في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 230 جنديًا، و5 مركبات قتالية مدرعة، و16 مركبة ومدفعين ومحطة حرب إلكترونية.

وتابعت الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية حسّنت مواقعها على طول خط الجبهة الأمامي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر قوات كييف نحو 145 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية، ومحطة حرب إلكترونية.

وأشارت إلى مواصلة قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر قوات كييف نحو 135 عسكريًا، ومركبات قتالية وعددًا من المدافع الميدانية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت 345 جنديًا، وناقلة جند مدرعة من طراز "بوما" إيطالية الصنع و4 مركبات قتالية مدرعة و7 مركبات ومدفع ميداني و3 محطات حرب إلكترونية في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "المركز" الروسية.