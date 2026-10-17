رئيس وزراء المجر يستبعد زيارة زيلينسكي لبودابست خلال الشهر الجاري



قال رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار، اليوم /السبت/، إنه لا يتوقع أن يقوم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بزيارة العاصمة بودابست في وقت لاحق من هذا الشهر، على الرغم من توجيه دعوة رسمية له.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب لقاء جمع بين ماجيار وزيلينسكي، وذلك على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس /الجمعة/، حيث ألمح الطرفان إلى احتمالية عقد اجتماع آخر بينهما في وقت لاحق من العام الجاري.

وكتب رئيس الوزراء المجري، عبر حسابه على منصة "إكس" عقب اجتماعه مع زيلينسكي في بروكسل، أنه متضامن بشكل كامل مع أوكرانيا، وأنهما اتفقا على "مواصلة المحادثات على مستوى الوزراء، مع التركيز بشكل خاص على تحسين أوضاع الأقليات في كلا البلدين"، فضلا عن التأكيد على أن "بناء أساس جديد للعلاقات السياسية والاقتصادية يصب في مصلحة البلدين".

وكان نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية قد صرح، في وقت سابق، بأن زيلينسكي تلقي دعوة لزيارة بودابست في 23 أكتوبر، للمشاركة في الفعاليات المخلدة للذكرى الـ70 للثورة المجرية عام 1956.. وجرى توجيه الدعوة لأكثر من 100 شخصية سياسية لحضور المراسم.