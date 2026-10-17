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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أنثروبيك تعزز وجودها في كندا بأول مركز بيانات وتدعم توسع الذكاء الاصطناعي

أنثروبيك
أنثروبيك
أ ش أ

أعلنت شركة "أنثروبيك" المتخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي توقيع أول اتفاقية لاستئجار مركز بيانات في كندا مع شركة "إيفرويند" في مقاطعة نوفا سكوشا الكندية، في خطوة تستهدف تعزيز قدراتها الحاسوبية لمواكبة الطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وبموجب الاتفاقية، ستحصل الشركة المطورة للمساعد الذكي "كلود" على سعة تشغيلية في مركز البيانات بمنطقة بوينت تابر، في أول استثمار من نوعه للشركة داخل السوق الكندية، بالتزامن مع تسارع استثمارات كبرى شركات الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية الحاسوبية اللازمة لتشغيل نماذج أكثر تقدما.

في سياق متصل، كشفت "إيفرويند" عن خطط لاستثمار أكثر من 10 مليارات دولار كندي لإنشاء مجمع لمراكز البيانات ومشروعات لطاقة الرياح في أنحاء نوفا سكوشا، ووصفت المشروع بأنه أكبر استثمار ممول من القطاع الخاص في تاريخ المقاطعة.

ويجمع المشروع بين تطوير البنية التحتية الرقمية ومصادر الطاقة المتجددة، في ظل سعي الشركات إلى تأمين احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ورغم ذلك، أثار التوسع السريع في مراكز البيانات مخاوف تتعلق بارتفاع استهلاك الكهرباء والمياه والضغوط المحتملة على البنية التحتية المحلية. وأكد جيكوب جليك، رئيس السياسات العامة لشركة أنثروبيك في كندا، أن الشركة ستتخذ إجراءات لحماية دافعي فواتير الكهرباء والحفاظ على الموارد المائية مع ضمان استفادة المجتمعات المحلية من المشروع.

ويأتي التوسع الكندي بعد ارتفاع كبير في إنفاق أنثروبيك على البنية التحتية والحوسبة، إذ بلغ 7.33 مليار دولار العام الماضي، أي نحو ثلاثة أضعاف مستويات الإنفاق المسجلة في عام 2024، ما يعكس المتطلبات الرأسمالية المتزايدة لشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في ظل التوسع المستمر والرقابة التنظيمية المتنامية على القطاع.

أنثروبيك تطوير الذكاء الاصطناعي كندا

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