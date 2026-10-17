المحكمة العليا في الهند تحسم الجدل: الإنترنت حق أساسي للأطفال

أكدت المحكمة العليا في الهند أن حق الأطفال في الوصول إلى الإنترنت واستخدامه يُعد حقًا أساسيًا مكفولًا بالدستور، مشددة على أن الأطفال يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتع بها بقية الأفراد، بما في ذلك حرية التعبير.

وقالت هيئة المحكمة، المكونة من القاضيين جمشيد بورجور بارديوالا وفينود ك. تشاندرا، إنه لا يوجد أي تردد في اعتبار الوصول إلى الإنترنت واستخدامه حقًا أساسيًا لكل فرد، بموجب المادة 21، مقروءة مع المادة 19 (1) (أ) من الدستور الهندي.

وأضافت المحكمة أن الأطفال، بغض النظر عن أعمارهم، يتمتعون بالحقوق ذاتها، معتبرة أن إنكار هذه الحقوق يشبه القول إن الأطفال دون سن معينة لا يمتلكون ضميرًا يستحق الحماية أو حرية تعبير تستحق الممارسة.

وشددت المحكمة على أن حماية الأطفال لا تتعارض مع ضمان حرياتهم، مؤكدة أن لهم الحق في التمتع بالأمان والحرية معًا.

وجاء الحكم خلال نظر المحكمة في التماس قدمته منظمة غير حكومية، تحدثت فيه عن وجود تقصير خطير من جانب الوسطاء الرقميين في التعامل مع مواد الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت.

وطلبت المحكمة أيضًا من الحكومة تقديم تفاصيل بشأن الأدوات والإجراءات التكنولوجية التي تستخدمها المنصات الرقمية للكشف عن عمليات الاحتيال الإلكتروني وإزالتها.

وفي إطار توجيهاتها، أمرت المحكمة الحكومة الفيدرالية بإنشاء قاعدة بيانات وطنية تضم قوائم التجزئة الرقمية وعناوين المواقع الإلكترونية، بهدف المساعدة في اكتشاف مواد الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال وإزالتها.

وأكدت المحكمة أهمية إدراج التوعية بالسلامة الرقمية والتربية الجنسية المناسبة لكل فئة عمرية ضمن المناهج الدراسية الأساسية، بما يسهم في حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة باستخدام الإنترنت.

يأتي القرار في وقت تتجه فيه بعض الدول إلى فرض حظر أو قيود عمرية على وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وسط تزايد المخاوف من الاستخدام القهري للمنصات والتعرض للمحتوى الضار.

كان كبير المستشارين الاقتصاديين في الهند قد اقترح، خلال العام الجاري، وضع سياسات تنظم الوصول إلى المنصات الرقمية وفقًا لأعمار المستخدمين، محذرًا من أن الفئات الأصغر سنًا أكثر عرضة للاستخدام القهري والتأثر بالمحتوى الضار.

وشهدت الهند، خلال السنوات الأخيرة، توسعًا سريعًا في استخدام الإنترنت والمنصات الرقمية. ووفقًا لبيانات بوابة «ستاتيستا»، سجلت الهند أكبر جمهور لموقع فيسبوك عالميًا، بأكثر من 403 ملايين مستخدم حتى أكتوبر الماضي، كما تمتلك أكبر جمهور على منصة يوتيوب.