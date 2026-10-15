الإمارات والهند تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع بالمنطقة

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير الشئون الخارجية في الهند الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، فضلا عن بحث المستجدات الإقليمية وتطورات الأوضاع بالمنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان أصدرته اليوم /الأربعاء/ - أن الجانبين استعرضا - خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي - التطور المستمر في مسارات التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، وغيرها من القطاعات الداعمة للأولويات التنموية للبلدين.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات والهند تجمعهما علاقات تاريخية راسخة، وأن هناك حرصاً متبادلاً على استثمار الفرص المتاحة لتحقيق مزيد من النمو والتطور في مسارات التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، بما يدعم الخطط التنموية للبلدين الصديقين ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.