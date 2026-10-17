وكالة الأنباء الصينية تبرز تأكيد الرئيس السيسي استعداد مصر للدفاع عن أمن السعودية

أبرزت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم السبت، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد مصر لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها، إذا طلبت المملكة ذلك.

وقال الرئيس السيسي - خلال حفل تخرج في الأكاديمية العسكرية في العاصمة الجديدة - "إن مصر ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية للدفاع عن المملكة العربية السعودية"، داعيًا مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لمنح التفويض اللازم للتحرك إذا طُلب من مصر التدخل.

وأضاف: أن حديثه لا يتعلق بشن حرب على أي طرف، وإنما يقتصر على الدفاع، مؤكدًا وقوف مصر إلى جانب دول الخليج وحماية أراضيها والدفاع عنها.

وأشارت (شينخوا) إلى أن تصريحات الرئيس السيسي تأتي في ظل تصاعد التوترات بين جماعة الحوثي المتمردة في اليمن والمملكة العربية السعودية خلال الأيام الأخيرة.

كان الرئيس السيسي قد تناول، خلال مشاركته في حفل التخرج بالأكاديمية العسكرية، متانة العلاقات المصرية الخليجية، وأهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

واستحضر المساعدات التي قدمتها دول الخليج لمصر خلال فترات صعبة، مشيرا إلى أن هذه المواقف كان لها دور مهم في مساندة مصر، مؤكدا أن مصر لا تنسى دعم الدول الشقيقة، وأن تجاوز التحديات لم يكن نتيجة الجهود الداخلية وحدها، بل تحقق أيضًا بفضل مساندة الآخرين وتوفيق الله.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية تقدير المواقف الداعمة التي اتخذتها الدول الخليجية، معتبرًا أن العلاقات بين مصر وأشقائها تقوم على التضامن المتبادل والوقوف إلى جانب بعضهم البعض في أوقات الأزمات.