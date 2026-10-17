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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وول ستريت جورنال: معلومات استخباراتية إيرانية ساعدت الحوثيين في تحديد أهدافها بالسعودية

الحوثيين
الحوثيين
القسم الخارجي

كشفت تقارير إعلامية، نقلًا عن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، عن مزاعم بشأن تقديم إيران دعمًا استخباراتيًا وعسكريًا لجماعة الحوثيين في اليمن، شمل معلومات ساهمت في تحديد أهداف للضربات داخل المملكة العربية السعودية، إلى جانب استخدام أساليب جديدة لنقل الأسلحة وتطوير التكتيكات العسكرية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «البلاد» السعودية نقلًا عن «وول ستريت جورنال»، فإن طهران زودت الحوثيين بمعلومات استخباراتية ساعدت في تحديد أهداف داخل السعودية، في تطور يعكس طبيعة التعاون العسكري والأمني بين الجانبين، وفقًا لما نسبه التقرير إلى مصادره.

وأشار التقرير، بحسب المنشور، إلى لجوء إيران إلى شحن أسلحة للحوثيين عبر غواصات صغيرة، في إطار أساليب تهدف إلى إيصال الإمدادات العسكرية بطرق مختلفة.

 ولم تتضمن المعلومات المنشورة تفاصيل إضافية بشأن مواقع عمليات النقل أو توقيتها أو طبيعة الأسلحة التي يُزعم نقلها بهذه الوسيلة.

وأضافت الصحيفة أن التكتيكات التي اتبعها الحوثيون مؤخرًا تشير، وفقًا للتقرير، إلى تلقيهم تدريبات من جانب إيران، بما يعزز التساؤلات بشأن مستوى الدعم الفني والعسكري الذي تتلقاه الجماعة، وانعكاساته المحتملة على قدراتها العملياتية.

كما تضمن التقرير معلومات عن وجود ضباط من الحرس الثوري الإيراني في الخطوط الأمامية للحوثيين، وهي مزاعم، إذا تأكدت، من شأنها أن تثير تساؤلات بشأن طبيعة الدور الإيراني المباشر في العمليات العسكرية للجماعة داخل اليمن والمنطقة.

وتأتي هذه الادعاءات في سياق الاتهامات المتكررة بشأن الدعم الإيراني للحوثيين، وسط توترات إقليمية ومخاوف أمنية مرتبطة بالهجمات العابرة للحدود، وأمن الملاحة البحرية، واحتمالات اتساع نطاق المواجهات في المنطقة.

وتكتسب المعلومات المتعلقة بتحديد الأهداف ونقل الأسلحة والتدريب العسكري أهمية خاصة في تقييم طبيعة التهديدات الأمنية التي تواجه السعودية ودول المنطقة، وكذلك في فهم مسارات الدعم العسكري الذي يُقال إن الحوثيين يتلقونه.

الحوثيين ايران استخبارات السعودية الرياض

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