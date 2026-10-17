الفاتيكان: خروج البابا ليو الرابع عشر من المستشفى عقب خضوعه لعملية جراحية

أعلن الفاتيكان، اليوم السبت، السماح للبابا ليو الرابع عشر بمغادرة المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة استأصل خلالها ورم سرطاني من الرئة.

وقال الفاتيكان - في بيان اليوم، حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية - "بناء على تقييم الأطباء هذا الصباح، سيغادر البابا ليو الرابع عشر مستشفى جيميلي اليوم، حيث كان رهن العلاج والاستشفاء إثر خضوعه لعملية جراحية في رئته اليمنى".

وأكد الأطباء، أن القرار اتُخذ عقب إجراء فحوصات الدم وصورة بالأشعة السينية للصدر، والتي أكدت تماثله للشفاء وجاهزيته للخروج.

وكان الفاتيكان قد أفاد، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأنه تم استئصال الفص السفلي من الرئة اليمنى خلال التدخل الجراحي، مؤكدا في الوقت ذاته تشخيص إصابته بـ"سرطان الغدد الفئوية"، كما كان مشتبها به من الفحوصات التي سبقت العملية.