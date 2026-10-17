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بسبب الأوضاع الراهنة.. «إير إنديا» تعلق رحلاتها إلى جدة والرياض والدمام حتى 24 أكتوبر
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب الأوضاع الراهنة.. «إير إنديا» تعلق رحلاتها إلى جدة والرياض والدمام

الطيران ـ أرشيفية
الطيران ـ أرشيفية

في ضوء الأوضاع الراهنة، علّقت شركتا «إير إنديا» و«إير إنديا إكسبريس» مؤقتًا رحلاتهما من وإلى جدة والرياض والدمام حتى 24 أكتوبر 2026.

 وتابعت الشركة في بيان: ندرك أن هذه الاضطرابات قد تؤثر على خطط سفر ضيوفنا، ونلتزم بتوفير أكبر قدر ممكن من المرونة لهم خلال هذه الفترة.

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وأضاف: يحق للمسافرين الذين يحملون حجوزات مؤكدة على متن «إير إنديا» أو «إير إنديا إكسبريس»، صادرة في أو قبل 15 أكتوبر 2026، وتكون تواريخ سفرهم خلال الفترة من 9 إلى 25 أكتوبر 2026، الاستفادة من تغيير مجاني لموعد السفر لمرة واحدة على متن شركة الطيران المعنية، على أن يكون موعد السفر الجديد في موعد أقصاه 10 نوفمبر 2026.

ويمكن للمسافرين الذين لا يرغبون في إعادة الحجز على المسار الأصلي الذي كانوا يفضلونه في موعد لاحق، اختيار إعادة الحجز للسفر من محطة بديلة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تخدمها شركة الطيران المعنية، وذلك وفقًا للتوافر. ويتعين على المسافرين الذين يختارون هذا الخيار تدبير وسائل انتقالهم بأنفسهم إلى نقطة المغادرة البديلة التي يفضلونها، مع استيفاء متطلبات التأشيرة والدخول المعمول بها.

ويمكن لمسافري «إير إنديا» إعادة الحجز للسفر من دبي أو الدوحة أو إليهما. أما مسافرو «إير إنديا إكسبريس»، فيمكنهم إعادة الحجز للسفر من أبوظبي أو العين أو البحرين أو الدوحة أو دبي أو الكويت أو مسقط أو رأس الخيمة أو صلالة أو الشارقة، أو إلى أي من هذه الوجهات.

كما يمكن للمسافرين الذين أُلغيت رحلاتهم اختيار استرداد كامل قيمة التذكرة إذا قرروا عدم السفر.

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