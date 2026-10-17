إلهام شاهين: تعرضت لهجوم من السلفيين بسبب «لحم رخيص» رغم أنه أكثر أعمالي احتشاما

سلطت الفنانة إلهام شاهين الضوء على الصعوبات التي تواجه المرأة في المجتمع، وما تتعرض له من انتقادات ومحاولات لتقييد حريتها ونجاحها، مستعيدة كواليس الهجوم الذي طالها بسبب فيلم «لحم رخيص»، رغم أنه من أكثر الأعمال التي قدمتها احتشاما، واستند إلى واقعة حقيقية وكشف عن قضية اجتماعية شائكة.

إلهام شاهين تنتقد نظرة المجتمع للمرأة

وقالت إلهام شاهين، خلال مشاركتها في ندوة «البطولة النسائية في ميزان شباك التذاكر»، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي: «المرأة بالنسبة للمجتمع المرتد السلفي هي جارية، والجارية دي مش مسموح لها يبقى ليها رأي، هو مش عايز المرأة تنجح ويبقى ليها صوت في المجتمع».

وأضافت أنها تعرضت لهجوم شخصي بسبب فيلم «لحم رخيص»، رغم حرصها على تقديم عمل يناقش قضية واقعية، قائلة: «هاجموني أنا شخصيا هجوم على فيلم لحم رخيص، مع أن ده أكتر فيلم حشمة عملته، والفيلم ده متاخد من حادثة حقيقية».

وأوضحت أن الهجوم امتد إليها وإلى مخرجة الفيلم إيناس الدغيدي، معتبرة أن الاعتراض لم يكن على القضية التي يناقشها العمل بقدر ما كان على كشفه لبعض الممارسات المجتمعية.

وأضافت: «المجتمع السلفي ده موافق إن البنت تتباع، ولكن مش عايز السينما تفضحهم، فلازم إلهام شاهين وإيناس الدغيدي يتهاجموا، ولغاية دلوقتي بيتقال إلهام شاهين بتاعة لحم رخيص».

واختتمت إلهام شاهين حديثها بالتأكيد على حجم المعاناة التي تواجهها المرأة، مشيرة إلى الصعوبات التي عاشتها خلال تجربتها في فيلم «لحم رخيص»، قائلة: «الستات بيعانوا جدا، وأنا عانيت جدا في الفيلم ده، والستات بتتعب جدا في مشوارهم أكتر من الرجالة».