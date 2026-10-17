«حب أسود».. حكاية حب تتشابك مع أسرار الماضي وصراعات الانتقام

في دراما اجتماعية تجمع بين الحب والخيانة والصراعات النفسية، يقدّم مسلسل «حب أسود» قصة عاطفية تتبدل مساراتها بفعل أسرار قديمة ومصالح متضاربة، ضمن النسخة العربية المعرّبة من المسلسل التركي الشهير «Kara Sevda»، الذي يُعرض عبر منصة «MBC شاهد».

تنطلق أحداث العمل، المقرر بدء عرضه مساء الأحد 18 أكتوبر، من علاقة حب تجمع فارس ولانا، وسط توقعات بأن تتكلل بالزواج، لكن ظهور مجد يفتح الباب أمام تحولات حاسمة تقلب حياة الشخصيات رأساً على عقب. ومع تصاعد الأحداث، تجد لانا نفسها زوجة لمجد، فيما يختار فارس مغادرة المدينة، قبل أن يعود بعد سنوات حاملاً أسئلة كثيرة حول الماضي، وساعياً إلى كشف الحقيقة وراء ما حدث.

ومع عودة فارس، تتجدد المواجهة بينه وبين مجد، لتدخل الشخصيات في دوامة من الأسرار والصراعات التي تختلط فيها مشاعر الحب بالألم، وتتحول فيها الرغبة في استعادة الماضي إلى مواجهة مفتوحة مع الخيانة والانتقام.

ويشارك في بطولة «حب أسود» نخبة من الفنانين، بينهم سامر إسماعيل، وفاليري أبو شقرا، ويامن حجلي، ولين غرّة، وساشا دحدوح، وورد الخال، وطلال الجردي، وعبد الحكيم قطيفان، ونهلا داوود، وأيمن عبد السلام، وجنيد زين الدين، ومجد فضّة، وإلياس الزايك، ولينا حوارنة، وزهير عبد الكريم، إلى جانب مجموعة من الممثلين.

سامر إسماعيل: فارس أسير علاقاته وتجارب الماضي

يتحدث الفنان سامر إسماعيل عن شخصية فارس التي يجسدها في العمل، بوصفها شخصية تسعى إلى تجاوز الظروف المحيطة بها والتمرد على واقعها. ويرى أن مسار فارس يتأثر بشكل كبير بماضيه وبالأشخاص الذين مروا في حياته، وترك كل منهم بصمته الخاصة في تكوينه النفسي والإنساني.

ويشير إسماعيل إلى أن فارس لا يتعامل مع علاقاته بوصفها تجارب عابرة، بل يمنح الأشخاص المقربين منه مكانة مميزة، وهو ما يتجلى بوضوح في علاقته بلانا، التي تكشف جانباً أساسياً من شخصيته وتبرز طبيعة مشاعره وتعلقه بمن يحب.

يامن حجلي: مجد نتاج بيئة صنعت قسوته

من جهته، يوضح الفنان يامن حجلي أن بناء شخصية مجد السباعي استند إلى قراءة نفسية واجتماعية لظروف نشأته والعوامل التي أسهمت في تشكيل سلوكه. وعلى الرغم من قسوة تصرفاته وما يرتكبه من أفعال مؤذية، ينظر حجلي إلى مجد باعتباره شخصية تحمل في داخلها آثار بيئة غير متوازنة.

ويربط الفنان ملامح الشخصية بطبيعة الحياة التي يعيشها بعض أبناء العائلات الثرية وأصحاب النفوذ، حين تقترن الثروة بظروف تربوية ونفسية معقدة. ويشير إلى أن نشأة مجد طفلاً وحيداً في محيط عزز لديه الشعور بالاستحقاق، وأسهم في ترسيخ القسوة في تعامله مع الآخرين.

فاليري أبو شقرا: لانا شخصية عفوية تحركها الروابط العائلية

أما الفنانة فاليري أبو شقرا، التي تؤدي دور لانا، فتصف شخصيتها بأنها شابة تلقائية تحب الحياة وتتمسك ببساطتها، فيما تحتل عائلتها مساحة أساسية في عالمها وتؤثر بصورة مباشرة في اختياراتها وقراراتها.

وتوضح أبو شقرا أن ارتباط لانا بأسرتها يشكل جانباً محورياً في فهم تصرفاتها ودوافعها، إذ تنطلق الكثير من مواقفها من محبتها لعائلتها وحرصها على الحفاظ على مكانتها في حياتها، الأمر الذي يضيف أبعاداً إنسانية إلى الشخصية ويجعل قراراتها جزءاً من شبكة العلاقات والصراعات التي يقوم عليها العمل.