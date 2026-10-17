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حفاظا على أرزاق التجار.. محافظ القاهرة: ترميم سوق الخيامية خلال ساعات الليل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حفاظا على أرزاق التجار.. محافظ القاهرة: ترميم سوق الخيامية خلال ساعات الليل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
مريم عزت

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه تم التنسيق المسبق مع التجار وأصحاب المحال الموجودة بمنطقة سوق الخيامية لتركيز العمل فى الفترة من الساعة ١١ مساءً، وحتى الساعة ٧ من صباح اليوم التالى، مراعاةً لاستمرار النشاط التجارى وعدم غلق المحال أثناء تنفيذ أعمال الترميم، بما يضمن الحفاظ على مصالح التجار ومصادر أرزاقهم، بالتوازى مع الحفاظ على القيمة التاريخية والأثرية للمكان.

محافظ القاهرة 

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مشروع ترميم سوق الخيامية بحى وسط القاهرة ينفذ بتمويل مشترك من مؤسسة أغاخان للخدمات الثقافية – مصر ،ومؤسسة «أليف» (ALIPH)، بتكلفة تتجاوز ١٠٠ مليون جنيه، وتستغرق الأعمال ثمانية أشهر، ومن المقرر الانتهاء منها في مايو 2027، بالتعاون مع محافظة القاهرة،  ووزارتى الآثار والأوقاف.

ويهدف المشروع إلى صون القيمة المعمارية والتاريخية للسوق، والحفاظ على أحد أبرز مراكز الحرف اليدوية التراثية فى القاهرة، وإحياء دوره الثقافى والاقتصادى وضمان استمرار هذا الموروث للأجيال القادمة.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أصحاب المحال سوق الخيامية

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