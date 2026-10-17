أهداف غير صحيحة وركلات جزاء مستحقة.. جهاد جريشة يكشف أخطاء الجولة التاسعة بدوري المحترفين

أكد جهاد جريشة، الخبير التحكيمي، أن الجولة التاسعة من دوري المحترفين شهدت العديد من الأخطاء التحكيمية المؤثرة، مشيرًا إلى وجود قرارات غير صحيحة في عدد من المباريات، أثرت على سير المواجهات ونتائجها.

دوري المحترفين

وقال جريشة، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "الجولة التاسعة من دوري المحترفين شهدت العديد من الأخطاء التحكيمية المؤثرة".

وأضاف: "السكة الحديد كان يستحق ركلة جزاء صحيحة أمام الإسماعيلي، بالإضافة إلى إنذار للاعب الدراويش، بينما مطالبة السكة الحديد باحتساب هدف للفريق غير صحيحة، لأن الكرة لم تتخطَّ خط المرمى".

وتابع: "قرار إلغاء هدف الإسماعيلي غير صحيح، والكرة لا يوجد فيها تسلل".

وعن مباراة المنصورة والنصر، أوضح: "المباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا، والحكم لم يكن موفقًا، وقرار إلغاء هدف المنصورة صحيح بسبب تدخل لاعب متسلل في الكرة قبل تسجيل الهدف".

واستكمل: "ركلة الجزاء التي تم احتسابها على المنصورة غير صحيحة، وفي هدف النصر الثاني توجد لمسة يد على المهاجم، وبالتالي الهدف غير صحيح".

وأضاف جريشة: "ركلة جزاء بلدية المحلة في مباراة مسار صحيحة".

وتابع: "الداخلية كان يستحق ركلة جزاء أمام وي، بسبب دفع المدافع للاعب، بينما المطالبة بركلة جزاء أخرى بسبب لمس الكرة يد لاعب وي غير صحيحة، وركلة جزاء وي صحيحة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "حرس الحدود كان يستحق ركلة جزاء صحيحة أمام لافيينا، كما أن الإنتاج الحربي كان يستحق ركلة جزاء أمام بروكسي".