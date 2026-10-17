خالد الجندي: الإرهابيون يحاولون تزييف الحقائق لخطف عقول الشباب وتدمير القيم.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن محاولات إثارة الفتنة والوقيعة بين الشعب المصري ومؤسسات الدولة تستهدف تزييف الحقائق والتأثير في وعي الشباب، من خلال نشر الأكاذيب والشائعات وتلفيق المقاطع واختلاق القصص.

وأضاف خالد الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم، أن محاولات التشكيك في القوات المسلحة ورموز الدولة لم تنجح في تغيير موقف الشعب المصري، مؤكدًا أن المواطنين يدركون طبيعة العلاقة التي تربطهم بجيشهم ومؤسسات وطنهم.

إثارة الفتنة ونشر المعلومات المضللة

وأوضح أن محاولات إثارة الفتن شملت استهداف الرموز الوطنية وترويج الشائعات ونشر معلومات مضللة، في محاولة للتأثير في ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة الانتباه إلى هذه المحاولات وعدم الانسياق وراءها.

وأشار الجندي إلى أن الحفاظ على وعي الشباب وحماية القيم الوطنية يتطلبان التحقق من المعلومات وعدم تصديق كل ما يُنشر دون تدقيق، مؤكدًا أهمية التمسك بالوعي والانتماء الوطني في مواجهة محاولات التضليل.