الشيخ خالد الجندي: الجيش المصري نسيج فريد من نوعه لا ينتمي إلا للشعب

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الجيش المصري نسيج فريد من نوعه، لأنه يتكون من أبناء الشعب المصري، ويؤدي مهمته في الدفاع عن الوطن وحماية مؤسساته ومقدراته، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على العلاقة بين الشعب وقواته المسلحة.

وأضاف خالد الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم السبت، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن انتهاء مدة حكمه في عام 2030 يفتح المجال للحديث عن تداول السلطة واستمرار مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المسؤولية أمانة مؤقتة، وأن المناصب لا تدوم لأحد.

الجيش المصري لا ينفصل عن المجتمع

وأوضح الجندي أن الجيش المصري ليس كيانًا منفصلًا عن المجتمع، وإنما يتكون من أبناء المصريين، قائلًا: «الجيش المصري نسيج فريد من نوعه، لا ينتمي إلا للشعب»، مضيفًا أن المجندين وأفراد القوات المسلحة هم أبناء المصريين، وأن المؤسسة العسكرية تضم مواطنين يؤدون واجبهم في حماية بلادهم.

وتابع أن الجيش المصري هو «شعب بمهمة جيش»، مشددًا على أن القوات المسلحة ليست قادمة من خارج المجتمع، وإنما هي جزء أصيل منه، وأن الفصل بين الجيش والشعب يتجاهل حقيقة تكوين المؤسسة العسكرية وطبيعة دورها الوطني.

وأكد خالد الجندي أن الجيش المصري يؤدي دورًا أساسيًا في حماية مؤسسات الدولة ومقدراتها، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء محاولات الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة، ومشددًا على أن العلاقة بينهما تقوم على الانتماء إلى الوطن والعمل من أجل مصلحته.

وقال الجندي: «إحنا عندنا شعب بيحكم جيش، مش جيش بيحكم شعب»، مؤكدًا أن الجيش المصري ينتمي إلى الشعب، وأن أبناءه يؤدون واجبهم في الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته.