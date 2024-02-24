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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة.. وطقس مائل للبرودة نهارا

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخيريا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن قيم درجات الحرارة ما زالت أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، لافتة إلى أن هناك غطاءً سحابي سيعمل على حجب أشعة الشمس على مدار اليوم.
 

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طقس اليوم السبت

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على المناطق الجنوبية، خاصة الأقصر وأسوان، موضحة أن المحافظات الجنوبية هي الأكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن العظمى تسجل على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، محذرة من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال فترة الليل، حيث تسود أجواء شديدة البرودة خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

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