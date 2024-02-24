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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على مساحة 1200 فدان.. تفاصيل مشروع المدينة المتكاملة لمعالجة مخلفات القاهرة الكبرى

أرشيفية
أرشيفية

أكد الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، أن مشروع إنشاء مدينة متكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان كان بمثابة حلم كبير، وتنفيذ هذا المشروع جاء بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع البنك الدولي من أجل إنشاء أكبر مجمع لإدارة المخلفات في مصر، حيث يقام هذا المجمع على أكثر من 1200 فدان.

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إدارة المخلفات لمدة 50 سنة قادمة

وأضاف “أبو سنة” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن هذا المشروع من المتوقع أن يخدم منظومة إدارة المخلفات لمدة 50 سنة قادمة، حيث يخدم القاهرة الكبرى، موضحًا أن فكرة المشروع تقوم على إنشاء خلايا لإدارة المخلفات بكافة أنواعها.

وأشار الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة إلى أن الدولة تقوم بإنشاء البنية التحتية كاملة ومن ثم تطرحها للاستثمار أمام القطاع الخاص، متابعًا أن العمل في المشروع بدأ منذ 3 شهور ومتوقع الانتهاء منه خلال 9 شهور.

المخلفات البيئة معالجة المخلفات السيسي توك شو صدى البلد

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