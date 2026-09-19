التضامن تكشف تفاصيل مبادرة «فرحة مصر».. دعم 8 آلاف شاب وفتاة في المرحلة الثانية

أكد الدكتور أحمد عبدالرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، أن المرحلة الثانية من مبادرة «فرحة مصر» تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الحماية الاجتماعية ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح خلال صباح الخير يا مصر،أن المبادرة تستهدف خلال مرحلتها الثانية دعم 8 آلاف مستفيد من الشباب والفتيات، بواقع 4 آلاف عريس و4 آلاف عروس، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي في مختلف محافظات الجمهورية.

8 آلاف مستفيد من مبادرة فرحة مصر

وأشار عبدالرحمن إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تأتي بعد نجاح المرحلة الأولى، التي استهدفت دعم ألف عريس وألف عروس، لتشهد المرحلة الجديدة زيادة كبيرة في أعداد المستفيدين وإتاحة فرص أكبر أمام الشباب والفتيات المستحقين للدعم.

وتستهدف المبادرة الأسر الأولى بالرعاية، ومن بينها المستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة»، إلى جانب الأسر البديلة والكافلة، وفقًا للمعايير والضوابط المحددة للاستفادة من المبادرة.

شروط الاستفادة من مبادرة فرحة مصر

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن من الشروط الأساسية للتقدم للمبادرة أن تكون العروس قد حصلت على وثيقة «كتب كتاب» أو ما يثبت إتمام إجراءات الزواج، مع تسجيل البيانات المطلوبة من خلال المنظومة الإلكترونية التي تم إطلاقها ضمن المرحلة الثانية.

كما لا تضع المبادرة حدًا أقصى للعمر للاستفادة منها، وإنما يشترط الالتزام بالسن القانونية المقررة للزواج، وفقًا للضوابط المنظمة للمبادرة.

دعم المقبلين على الزواج

وتستهدف «فرحة مصر» مساعدة الشباب والفتيات من الأسر الأولى بالرعاية في بداية حياتهم الزوجية، من خلال توفير أوجه الدعم اللازمة لهم، بما يساهم في تخفيف الأعباء المرتبطة بالزواج.

وتتضمن المبادرة أيضًا المساهمة في تجهيز منزل الزوجية، إلى جانب برامج التأهيل النفسي والاجتماعي للمقبلين على الزواج من خلال برنامج «مودة»، بهدف إكسابهم المهارات والمعارف التي تساعدهم على بناء حياة أسرية مستقرة.

استمرار التعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي

وشدد عبدالرحمن على استمرار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع الأهلي للوصول إلى الفئات المستهدفة في مختلف المحافظات، وتيسير إجراءات المشاركة والاستفادة من المبادرة وفقًا للمعايير المحددة.

وتأتي المرحلة الثانية من مبادرة «فرحة مصر» تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف مساندة الأسر الأولى بالرعاية ودعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج.