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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دولة أوروبية تقنن استهلاك الحشيش.. وهذه هي الشروط

أرشيفية
أرشيفية

صوت البرلمان الألماني على تقنين جزئي للقنب، لتصبح بذلك الدولة ثالث دولة أوروبية بعد كل من مالطا ولوكسمبورج.
 

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25 جرامًا للاستهلاك الشخصي

وتتضمن مشاريع القوانين التي وضعها الائتلاف الحاكم تقنيناً تحت الرقابة لتعاطي القنب، ويرتبط  بالعديد من القواعد والتعليمات. حيث تسمح بزراعة وحيازة كميات محددة (25 جراماً) للاستهلاك الشخصي للبالغين، كما سيسمح لهم بزراعة ما يصل إلى ثلاث نبتات، ابتداءً من الأول من أبريل.

وفقًا للقانون الذي أقرته الحكومة الائتلافية، من المقرر أيضاً السماح لأندية القنب بزراعته لأغراض غير تجارية اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وصوّت 407 نواب لصالح القانون و226 نائبًا ضده، في حين امتنع أربعة نواب عن التصويت. ومن المتوقع أن يتم إقراره في 22 مارس في مجلس الولايات الألماني (البوندسرات).
 

دولة أوروبية القنب البرلمان الألماني يورونيوز توك شو صدى البلد

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