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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحكومة تكشف تفاصيل المشروع الاستثماري بـ رأس الحكمة .. شاهد

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  الألية المُتبعة في مشروع رأس الحكمة هي عبارة عن تخصيص أرض للمطور، حيث تحصل الدولة على مقابل نقدي مقابل هذه الأرض بجانب حصة من أرباح المشروع من أجل تعظيم أصول الدولة، لافتًا إلى أن هذا النظام تم تطبيقه بشكل ناجح مع المطورين العقارين، ولكن كان على مستوى “كومباوند” أومجموعة من الأراضي، ولكن نظرًا لحجم الإمارات ومصر فتم التعاقد على حجم مدينة في شكل مشروع هو الأكبر على الإطلاق.
 

وأضاف “مدبولي”، خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن أكبر صفقة استثمارية، إن مدينة رأس الحكمة الجديدة تبلغ مساحتها 40 ألف و600 فدان، هذا المشروع سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات وفنادق ومنتجعات سياحية ومشروعات سياحية عملاقة وجامعات ومستشفيات ومنطقة حرة خدمية خاصة.

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