35 مليار دولار خلال شهرين|التفاصيل الكاملة لـ أضخم صفقة في تاريخ مصر

عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوان: “تفاصيل أضخم صفقة في تاريخ مصر.. استثمارات بـ150 مليار دولار وتحصل الدولة على 35 مليارًا خلال شهرين”. ومن خلال السطور التالية نستعرض لكم أبرز تصريحات رئيس الوزراء.



"أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر" هكذا وصفها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وهي الصفقة المصرية الإماراتية لإنشاء مدينة رأس الحكمة والتي ستصل الاستثمارات المنفذة فيها لـ 150 مليار دولار.

35% من إجمالي أرباح المشروع

وأوضح رئيس الوزراء أن الصفقة تأتي ضمن استراتيجية لتنمية الساحل الشمالي وإنشاء مدن ذكية وليس منتجعات سياحية، لافتًا إلى أن المدينة ستقام على مساحة تقدر بنحو 170.8 مليون متر مربع وستتضمن إنشاء منتجعات سياحية وترفيهية عالمية ومباني إدارية مدارس وجامعات ومستشفيات ومنطقة حرة وميناء لليخوت ومطارًا.

وكشف رئيس الوزراء عن العوائد المالية للصفقة: “استثمار أجنبي مباشر يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين 35 مليار دولار وسيتم تقسيمهم على دفعتين الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار والثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار”.

كما تحصل مصر أيضًا على 35% من إجمالي أرباح المشروع الذي من المقدر أن يجتذب 8 ملايين سائح إضافي.