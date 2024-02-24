عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

35 مليار دولار خلال شهرين|التفاصيل الكاملة لـ أضخم صفقة في تاريخ مصر

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوان: “تفاصيل أضخم صفقة في تاريخ مصر.. استثمارات بـ150 مليار دولار وتحصل الدولة على 35 مليارًا خلال شهرين”. ومن خلال السطور التالية نستعرض لكم أبرز تصريحات رئيس الوزراء.
 

"أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر" هكذا وصفها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وهي الصفقة المصرية الإماراتية لإنشاء مدينة رأس الحكمة والتي ستصل الاستثمارات المنفذة فيها لـ 150 مليار دولار.

txt

الحكومة تكشف تفاصيل المشروع الاستثماري بـ رأس الحكمة .. شاهد

txt

انتعاشة اقتصادية وفرص عمل بالآلاف.. التفاصيل الكاملة لأكبر صفقة استثمار أجنبي

35% من إجمالي أرباح المشروع

وأوضح رئيس الوزراء أن الصفقة تأتي ضمن استراتيجية لتنمية الساحل الشمالي وإنشاء مدن ذكية وليس منتجعات سياحية، لافتًا إلى أن المدينة ستقام على مساحة تقدر بنحو 170.8 مليون متر مربع وستتضمن إنشاء منتجعات سياحية وترفيهية عالمية ومباني إدارية مدارس وجامعات ومستشفيات ومنطقة حرة وميناء لليخوت ومطارًا.

وكشف رئيس الوزراء عن العوائد المالية للصفقة: “استثمار أجنبي مباشر يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين 35 مليار دولار وسيتم تقسيمهم على دفعتين الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار والثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بإجمالي 20 مليار دولار”.

كما تحصل مصر أيضًا على 35% من إجمالي أرباح المشروع الذي من المقدر أن يجتذب 8 ملايين سائح إضافي.

رئيس الوزراء الصفقة المصرية الإماراتية استثمار أجنبي مباشر مصر مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

مصطفى يونس: هداف الزمالك هيروح الأهلي.. وطارق يحيى يرد: متعودين على الكباري

دعاء ليلة النصف من شعبان مفاتيح الجنان.. أدركها بـ5 كلمات مع أذان المغرب

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

أمطار وسحب تحجب الشمس.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم

موضوعات متعلقة

دولة أوروبية تقنن استهلاك الحشيش.. وهذه هي الشروط

إخماد النيران في مدينة أوديسا الأوكرانية بعد غارة جوية روسية|شاهد

الحكومة تكشف تفاصيل المشروع الاستثماري بـ رأس الحكمة .. شاهد

مؤتمر صحفي لـ رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن صفقة استثمارية ضخمة

توخوا الحذر|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ72 ساعة القادمة

الجثة متقطعة 3 أجزاء|تفاصيل صادمة في مق.تل الطالب "إيهاب" بالدقهلية

بعد تأكد نفوقه.. اليابان تدفن حوت عنبر ضخم جنح إلى ميناء أوساكا|فيديو

أعراض كورونا طويلة الأمد.. دراسة جديدة تبحث عن مسببات المرض وسبل علاجه

ترشيحاتنا

سيرتدي القميص الأبيض.. مفاجأة بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

الجيش السوري يخلي موقعا عسكريا قرب خط وقف إطلاق النار بالجولان المحتلة

الاستماع لأقوال الشهود في واقعة سقوط سوداني بمنور عقار في مدينة نصر

الأرصاد: العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة.. وطقس مائل للبرودة نهارا

تحذير عاجل| ظهور العين الحمراء في الصور يشير لهذا المرض

141 يوما من العدوان.. كثافة القصف الإسرائيلي يعطل الإسعاف عن نقل الجرحى في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوس المنغولي.. علماء يكتشفون لغز سور ترابي وخندق و34 هيكل غامض

طريقة عمل كيش بالبف بيستري| جديدة وغير تقليدية

مفاجأة كبرى.. علماء يكتشفون القصة الأصلية لخلل سياتل الخطير في الأرض

يسرا تستعرض أناقتها بإطلالة غير متوقعة| شاهد

فيديو

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ