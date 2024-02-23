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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتعاشة اقتصادية وفرص عمل بالآلاف.. التفاصيل الكاملة لأكبر صفقة استثمار أجنبي

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوان: “ستوفر سيولة في النقد الأجنبي وفرص عمل بالآلاف.. الحكومة المصرية  تعلن أكبر صفقة استثمار أجنبي مع كيانات كبرى".

 

 أعلن مجلس الوزراء عن أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر والتي عقدت بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء الجهود الحالية لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

 

فيما قال الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس الوزراء إن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية  والتي حددها مُخطط التنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لصفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حاليًا لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

 

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان التفاصيل كاملة مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مضيفًا أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري وقدرته على تخطي التحديات.

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مئات الآلاف من فرص العمل

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الصفقة الجديدة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وسيشارك فيها مختلف الشركات والمصانع المصرية كما ستمنح مزايا متعددة للدولة المصرية.
 

وأكد أن هذه الصفقة الكبرى وغيرها وماستوفره من سيولة كبيرة من العملة الصعبة سيسهم في استقرار النقد الأجنبي، مضيفًا أن الحكومة تعمل حاليًا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

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