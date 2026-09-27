رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة في شوارع العجوزة

واصلت أجهزة حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، جهودها لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة ومتابعة أعمال التطوير بمختلف قطاعات الحي.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، وبمتابعة واشراف دكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة.

حيث تم تنفيذ أعمال صيانة للأعمدة بشارع المسجد الأقصى

وإصلاح كابل إنارة مقطوع بالشارع ذاته، إلى جانب غلق باب اعمدة الإنارة بشارع جامعة الدول العربية وتأمينها حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.

كما تم متابعة أعمال تطوير وتركيب الكوابيل بمنطقة ميت عقبة ضمن خطة التطوير بالحى، وفي إطار الخطة الاستثمارية

تواصل الأجهزة المختصة متابعة أعمال تطوير شبكة الإنارة.



وتم تنفيذ أعمال الحفر وصب القواعد الخرسانية بشارع عبدالحميد سليمان، بما يسهم في رفع كفاءة الإنارة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.