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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تفاصيل مبادرة «تنشيط الرياضة بالشوارع والميادين" ببني سويف

لياقة المصريين
لياقة المصريين
بني سويف : محمد عبدالحليم

في إطار المشروع القومي للياقة البدنية «تنشيط الرياضة بالشوارع والميادين»، واستمرارًا للجهود الرامية إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة يوميًا للمواطنين.

فعاليات ماراثون الدراجات الهوائية بمحافظة بني سويف

تواصلت فعاليات ماراثون الدراجات الهوائية بمحافظة بني سويف، تحت شعار «لياقة المصريين»، حيث شهد كورنيش النيل أمس، الجمعة، تنظيم فعالية رياضية بمشاركة من مختلف الفئات العمرية، 

تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة

نظمت مديرية الشباب والرياضة الفعاليات بالتعاون مع منطقة الدراجات بالمحافظة، تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للرياضة المجتمعية، لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتشجيع المواطنين على ممارسة الأنشطة البدنية في الشوارع والميادين.

وأكد هشام الجبالي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أن المديرية تضع تفعيل المبادرات القومية التي تستهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن ماراثون الدراجات أصبح حدثًا أسبوعيًا يجمع أبناء المحافظة في أجواء من الحماس والتفاعل، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وبناء جيل يتمتع باللياقة البدنية، اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان.

المبادرة تشهد نجاحًا وإقبالًا متزايدًا من الجنسين

من جانبه، أوضح الدكتور أبو الخير عبد التواب، وكيل المديرية للرياضة، أن المبادرة تشهد نجاحًا وإقبالًا متزايدًا من الجنسين، مثمنًا التعاون مع منطقة دراجات بني سويف برئاسة الدكتور محمد عبد المنعم، ونائب رئيس المنطقة هاني فتحي، والدكتورة نورهان السيسي، والمدير التنفيذي للمنطقة  غادة شحاتة.

وجرت الفعاليات بإشراف عبد الله سيف، مدير إدارة التنمية الرياضية، وبجهود فريق العمل من الأخصائيين والمدربين، ورحاب جمعة منسق المشروع، والكابتن سيد أحمد جابر، والكابتن ضياء محمد نجيب.

كما تمت متابعة الفعالية من الدكتور محمود عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، والدكتور سامح منصور، مدير الإدارة العامة للرياضة المجتمعية.

شهدت الفعاليات حضور قيادات منطقة الدراجات وأعضاء مجلس إدارتها، وسط إشادة المشاركين بحسن التنظيم والأجواء الرياضية التي شهدها كورنيش النيل، بما يدعم استمرار الفعاليات الرياضية المجتمعية بالمحافظة، ويشجع مختلف الفئات العمرية على تبني نمط حياة أكثر نشاطًا وصحة.

ماراثون الدراجات الهوائية محافظة بني سويف وزير الشباب والرياضة لياقة المصريين

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