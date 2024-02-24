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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماذا يستفيد المواطن من صفقة رأس الحكمة؟ برلماني يجيب

صفقة رأس الحكمة
صفقة رأس الحكمة

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن صفقة رأس الحكمة من أكبر الصفقات في تاريخ الاقتصاد المصري، حيث سيكون لها عوائد كبيرة على المواطن.
 

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ضخ 150 مليار دولار

وأضاف “سالم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت"، أن الاستفادة على مدى القريب من صفقة رأس الحكمة تتمثل في وجود مقدم 35 مليار دولار، منها 24 مليار دولار سيولة و11 مليار دولار ودائع إماراتية سيتم التنازل عنها، وهذا يُعد ضخا سريعا من الأرصدة الدولارية والتي شهدت مؤخرًا فجوة كبيرة وأثرت بشكل مباشر على الأسعار.

وأشار النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب إلى أن هذا الضخ السريع سيعمل على تمكين المستوردين من استيراد السلع المختلفة، لافتًا إلى أن مجرد الإعلان عن الصفقة أثر على سعر الدولار وجعله يتراجع.

وذكر أن صفقة رأس الحكمة مصر لها نسبة 35% من أرباحها طوال مدة المشروع، حيث سيتم ضخ 150 مليار دولار من دولة الإمارات لتحقيق التنمية والمشروعات في هذه المنطقة.

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