قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النائب محمد أبو العينين: اشتراطات البصمة الكربونية تفرض تحديات جديدة على الصادرات
انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. 57 مليون صوت مبكر ومصير الكونجرس على المحك
تفقد الفصول وتحاور مع الطلاب والعمال|26 صورة تلخص جولة وزير التعليم ببني سويف اليوم
أبو العينين: فرصة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة مستلزمات الطاقة المتجددة
مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة بنيوزيلندا
تراجع جماعي للدولار في جميع البنوك بمنتصف تعاملات الثلاثاء
أبو العينين: اشتراطات البصمة الكربونية تفرض رؤية جديدة للصناعة وتفتح آفاقا للاستثمار في الطاقة المتجددة
الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وانخفاض الرؤية بالقاهرة وشمال البلاد
الأمانة عنوان المصريين.. تكريم موظف بمعبد إدفو لعثوره على متعلقات ثمينة لسائحة
إسرائيل : لا علاقة لنا بالغارات الأمريكية على جزيرة قشم الإيرانية
وزير البترول من أديبك 2026: الشراكة والتكامل الإقليمي ركيزتان لتعزيز أمن الطاقة
سامح شكري يستقبل سفير اليابان بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون البرلماني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة المالية تلزم مؤسسات القطاع غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية
الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتابًا دوريًا يلزم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية، على ضوء النسخة المحدثة من "إجراءات العماية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية" والصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي.

تفاصيل القرار 

ويلزم الكتاب الدوري المؤسسات بمراعاة العملاء من الفئات المستحقة للرعاية الخاصة، وتحديدًا ذوي الهمم والأميين وكبار السن، في النماذج الجديدة للتعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من الهوية، لضمان سهولة استخدام النماذج من قِبل الفئات الأوْلى بالرعاية.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على التزام المؤسسات الخاضعة لرقابتها من جميع الأنشطة المالية غير المصرفية بتحديث أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي.

وشدد الكتاب الدوري الذي حمل رقم (8) لسنة 2026 على ضرورة التزام جميع المؤسسات بالنسخة المحدثة من "إجراءات العناية الواجبة" واتخاذ ما يلزم من تحديثات على النماذج المخصصة لاستخدام العملاء لطلب الحصول على الخدمات والمنتجات، وتحديث أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي، وإرسال تلك النسخ بعد اعتمادها مرفقة بالتقرير الدوري السنوي عن نشاط المؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن عام 2026، وذلك في موعد أقصاه 31 يناير 2027.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن الكتاب الدوري الجديد يهدف إلى الإسراع في تطبيق المستجدات المطلوبة على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلًا عن تيسير المعاملات، وشمول القواعد المعمول بها لجميع فئات المتعاملين، والتأكد من موثوقية البيانات، وإحكام النظم الداخلية بالمؤسسات.

وأكد رئيس الهيئة حرصه على دعم كفاءة وفاعلية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2026 الصادر في سبتمبر الماضي بشأن ضرورة التزام جميع المؤسسات في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي بما ورد في النسخة المحدثة من “إجراءات العناية الواجبة” وارتباط ذلك بالقرارات التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا لتطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتأكد من الهوية في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

بينما أوضح السيد/ حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، ضرورة تطوير أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، فضلًا عن تعميم "إجراءات العناية الواجبة" بما يكفل إلمام جميع المسئولين الداخليين بها والعمل على تطبيقها بصورة كاملة، وضمان اتساق السياسات الداخلية مع المتطلبات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جديرٌ بالذكر أن الهيئة استضافت الشهر الماضي لقاءً موسعًا جمع عددًا من السادة أعضاء إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع ممثلي المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين ومسئولي المكافحة، بهدف تعزيز جهود التصدي لمخاطر غسل الأموال والرصد المبكر لها.

الرقابة المالية مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي العملاء مكافحة غسل الأموال تمويل الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاة الفجر

ماذا يفعل المسلم بعد انتهاء صلاة الفجر؟.. 5 أعمال مستحبة تفتح أبواب الخير والبركة

دار الإفتاء

هل يقبل الله دعاء الزاني وصلاته؟.. الإفتاء توضح الموقف الشرعي

أسعار الدواجن

انخفاض البيض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

إمام عاشور

بيراميدز يرفض ضمه.. أحمد جلال يكشف سيناريو عرض إمام عاشور للبيع في الأهلي

المدرسة وميار

اتكلمي بلهجتنا المصرية.. مدرسة لغة عربية تثير الجدل بالهجوم على ميار الشوربجي

الزمالك

مصاريف السكن والإقامة.. 25 ألف جنيه تنهي أزمة يوسف وائل فرنسي في الزمالك

أرشيفية

الدولار بكام.. أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

ترشيحاتنا

صندوق الاستثمارات السعودي يحصل على تسهيلات ائتمانية بقيمة 3 مليارات دولار بضمان وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية

صندوق الاستثمارات السعودي يحصل على تسهيلات ائتمانية بقيمة 3 مليارات دولار بضمان وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية

القوات الروسية تحقق مكاسب ميدانية وتكبد نظيرتها الأوكرانية خسائر فادحة

القوات الروسية تحقق مكاسب ميدانية وتكبد نظيرتها الأوكرانية خسائر فادحة

الرئيس اللبناني يبحث مع مديرة المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة تعزيز التعاون وملف عودة النازحين السوريين

الرئيس اللبناني يبحث مع مديرة المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة تعزيز التعاون وملف عودة النازحين السوريين

بالصور

لو دخلت شوكة خشب في صباعك؟.. الطريقة الصحيحة لإخراجها دون التهاب

الشوكة الخشبية
الشوكة الخشبية
الشوكة الخشبية

الدرج بيعلق ومش بيتفتح بسهولة؟ حيل بسيطة لإصلاحه في المنزل

الدرج المغلق
الدرج المغلق
الدرج المغلق

تنامين 8 ساعات وتستيقظين مرهقة؟.. 5 أسباب خفية وراء استمرار التعب

تنامين 8 ساعات وتستيقظين مرهقة؟ 5 أسباب خفية وراء استمرار التعب رغم النوم الكافي
تنامين 8 ساعات وتستيقظين مرهقة؟ 5 أسباب خفية وراء استمرار التعب رغم النوم الكافي
تنامين 8 ساعات وتستيقظين مرهقة؟ 5 أسباب خفية وراء استمرار التعب رغم النوم الكافي

طريقة عمل المسقعة البلدي باللحمة المفرومة.. أكلة مصرية بطعم مميز وخطوات سهلة

 طريقة عمل المسقعة البلدي باللحمة المفرومة.. أكلة مصرية بطعم مميز وخطوات سهلة
 طريقة عمل المسقعة البلدي باللحمة المفرومة.. أكلة مصرية بطعم مميز وخطوات سهلة
 طريقة عمل المسقعة البلدي باللحمة المفرومة.. أكلة مصرية بطعم مميز وخطوات سهلة

فيديو

فضل شاكر

فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه «نام الليل» من ألبوم «حلم جديد»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير يكتب: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

المزيد