141 يوما من القصف والتجويع.. تفاؤل حذر في مباحثات باريس للتبادل|شاهد

عرضت فضائية يورونيوز تقريرًا بـ عنوان: “حرب غزة في يومها الـ141: تفاؤل حذر في مباحثات باريس للتبادل واستشهاد 92 فلسطينيا بالساعات الـ24 الأخيرة”.



141 يوما من القصف العشوائي المرعب والتجويع



ويسود تفاؤل حذر في مفاوضات باريس لتبادل الأسرى والرهائن بين حماس وإسرائيل بعد حديث عن تخفيف مطالب الحركة من جهة وتل أبيب من جهة أخرى في بعض الشروط التي أعاقت التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

وتقترب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من تمام شهرها الخامس ولا يبدو في الأفق انفراجة قريبة للفلسطينيين المدنيين العزل في القطاع الذي يعاني منذ 141 يوما من مثلث القصف العشوائي المرعب والتجويع الذي تفرضه حكومة نتنياهو على المدنيين أكثر من نصفهم من الأطفال، إضافة الأمراض التي زاد من حدتها تدمير أغلب المستشفيات والمراكز الطبية ومنع إدخال الأدوية إلى القطاع المحاصر.

